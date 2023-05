Giovane spara all'impazzata: almeno 8 morti e 13 feriti

Ancora una strage in Serbia. Otto persone morte e 13 ferite: è il bilancio della sparatoria avvenuta ieri nella zona di Mladenovac e Dubona, in Serbia, a circa una sessantina di chilometri da Belgrado. Secondo i media locali un giovane ha sparato su un gruppo mentre era alla guida di un veicolo. La polizia indaga sull'accaduto e cerca un giovane di circa 21 anni, al momento in fuga.

Venerdì mattina, i media serbi hanno riferito che forze speciali di polizia sono arrivate nei villaggi di Mladenovac e Dubona. Circolano foto d i agenti di polizia che fermano le auto ai posti di blocco mentre cercano di localizzare l'uomo armato. Un elicottero, droni e diverse pattuglie della polizia sono a caccia del sospetto nell'area intorno a Dubona.

Ieri sera il ventenne avrebbe iniziato a sparare contro persone con un'arma automatica dopo aver litigato con un agente di polizia in un parco. Avrebbe sparato anche da un'auto, uccidendo almeno otto persone e ferendone molte altre. La dinamica è da accertare, ma pare che dopo una discussione a tarda notte nel cortile di una scuola, il sospetto è tornato con un fucile d'assalto, ha aperto il fuoco e ha continuato a sparare a persone a caso da un'auto in movimento. Il ministro della salute, Danica Gruji?i?, e il capo dell'agenzia di sicurezza, Aleksandar Vulin, si sono recati nella zona nelle prime ore di venerdì.

La sparatoria è avvenuta dopo quella dei giorni scorsi, quando uno studente di 13 anni, in un istituto scolastico di Belgrado ha sparato all'impazzata e provocato la morte di otto bambini, oltre a una guardia di sicurezza. La Serbia è ai primi posti nel mondo (dopo gli Stati Uniti) tra i paesi non in guerra per possesso pro capite di armi. I Balcani occidentali sono inondati di armi illegali a seguito delle guerre e dei disordini degli anni '90. Nel 2019, è stato stimato che ci fossero 39,1 armi da fuoco ogni 100 persone in Serbia, la terza più alta al mondo, dietro Stati Uniti e Montenegro. I "mass shooting" sono relativamente rari in Serbia, che ha leggi molto severe sulle armi.

Belgrado "pensa" all'Occidente ma ha un governo che guarda a Mosca: per la strage a scuola del killer ragazzino ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. E, intanto, il paese balcanico interroga se stesso, a cominciare dal tema delle armi: il governo valuta di imporre legge più restrittive di quelle attuali.