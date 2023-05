Arrestato Francisco Oropesa: ha ucciso 5 persone (tra cui un bambino)

Caccia all'uomo conclusa. È stato arrestato Francisco Oropesa, l'uomo accusato di aver ucciso venerdì sera cinque persone in Texas e tra loro anche un bambino di nove anni. La notizia dell'arresto è diffusa dalla Cnn, precisando che è stato trovato in una casa a poche miglia dall'abitazione di Cleveland teatro della strage. Oropesa, 38enne messicano, è stato trovato nascosto in un armadio. Determinante per le indagini una soffiata arrivata all'Fbi.

Le vittime, tutte dall'Honduras, erano nella casa vicina a quella di Oropeza. Secondo una ricostruzione, il 38enne stava sparando in cortile col suo fucile e i vicini gli hanno chiesto di smettere perché stavano cercando di addormentare il figlio. Alla richiesta sarebbe andato su tutte le furie: prima le urla e poi gli spari. Una telecamera di sorveglianza lo ha ripreso mentre si avvicina alla porta dei vicini con un fucile. Tutte le vittime sono state colpite "dal collo verso l'alto, quasi in stile esecuzione, praticamente alla testa", ha detto lo sceriffo a una radio locale.

La vicenda ha però anche un risvolto polemico. C'erano almeno 16 persone in casa quando Oropeza ha iniziato a sparare e hanno raccontato di aver chiamato il 911 almeno "cinque o sei volte" senza ricevere aiuto.