Dalla Virginia Tech alla Sandy Hook: la lunga scia di sangue nelle scuole Usa

Il massacro avvenuto ad Uvalde, in Texas, è soltanto l'ultimo di una lunga lista di terribili episodi avvenuti negli Stati Uniti, uno dei pochi Paesi civilizzati al mondo in cui queste stragi si ripetono, con una cadenza quasi fissa. Soltanto negli ultimi 23 anni sono diverse le sparatorie avvenute negli istituti scolastici statunitensi. Quella avvenuta in Texas sembra avere moltissime similitudini con la strage avvenuta il 14 dicembre del 2021 nella scuola elementare Sandy Hook di Newton, in Connecticut, quella che a tutt'oggi resta la strage con il più alto numero di persone uccise in una scuola elementare americana, e la quarta più tragica in assoluto negli Stati Uniti. Quella mattina il 20enne Adam Lanza uccise prima la madre Nancy, trovata senza vita nel suo letto con ancora il pigiama indosso, per poi dirigersi verso la scuola teatro della carneficina: 26 vittime, tra cui 20 bambini tra i sei e i sette anni. Tra gli eroi di quella terribile vicenda viene ricordata l'insegnante Natalie Hammond, che grazie al suo coraggio ha salvato sé stessa e impedito un bilancio ancora più grave: quando si precipitò nell'atrio della scuola dopo aver sentito i primi colpi, si trovò di fronte Lanza che le sparò due volte. Si finse morta, e poi si trascinò fino alla porta della sala riunioni dove si trovavano nascosti i colleghi, riuscendo a tenerla chiusa con il peso del corpo.

Usa e stragi nelle scuole: i precedenti

Gli Stati Uniti hanno, loro malgrado, una lunga storia di eventi sanguinosi nelle scuole. Dal 1999 ad oggi sono diversi i casi che hanno sconvolto gli Usa e il mondo intero. L'ultima è appunto quella avvenuta ad Uvalde, in Texas, nella giornata di martedì 24 maggio: tra le vittime ci sono almeno 19 bambini. L'episodio più recente non è così lontano nel tempo: il 30 novembre 2021 un 15enne uccide a sangue freddo quattro studenti e ne ferisce altri sei e un insegnante alla Oxford High School, una piccola città a nord di Detroit. Il 14 novembre 2019 a Santa Clarita, in California, una ragazza decide di festeggiare il suo 16esimo compleanno sparando contro gli studenti del suo liceo, uccidendo due ragazzi di 14 e 15 anni, e ferendone altri tre. Uno degli eventi più sanguinosi risale al 18 maggio del 2018: uno studente di 17 anni di Santa Fe, in Texas, apre il fuoco contro 20 persone: alla fine le vittime saranno dieci, due adulti e otto giovani. Il giorno di San Valentino, sempre del 2018, il diciannovenne Nikolas Cruz spara con il suo fucile semiautomatico alla Marjory Stoneman Douglas High School, da cui era stato espulso per motivi disciplinari. Diciassette morti, soprattutto studenti. Ancora nel 2018, il 23 gennaio, i proiettili esplosi da un 15enne hanno ferito 18 persone alla Marshall County High School.

Il 2012 è un altro anno che ha sconvolto l'opinione pubblica americana, prima la l'attacco del 2 aprile avvenuta Oakland, in California, dove un ex studente di origine coreana ha sparato contro sette persone nella piccola Oikos University. Poi il massacro di Newtown, in Connecticut, in cui Adam Lanza uccide 26 persone alla Sandy Hook Elementary School, prima di togliersi la vita. Poi, il 190 giugno, la carneficina avvenuta in un dormitorio studentesco dell'Università dell'Alabama, con tre morti. Il 2007 è stato invece l'anno della strage alla Virginia Tech: il 16 aprile uno studente sudcoreano uccide 32 persone con due pistole semiautomatiche, per poi rivolgere le armi contro sé stesso. Tornando ancora più indietro si arriva al 20 aprile del 1999: a Columbine, in Colorado, due 18enni armati fino ai denti uccidono 12 compagni di classe e un insegnante, ma si tolgono la vita prima di fare detonare gli esplosivi che avevano portato con loro.