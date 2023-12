La strategia di Kiev per il 2024: "Passare alla difesa"

Riadattamento. Sembra sarà questa la parola chiave per l'Ucraina nel 2024, almeno dalle testimonianze che la stampa internazionale sta raccogliendo a Kiev e nella altre città ucraine. La popolazione si prepara ad un nuovo anno con aspettative diverse rispetto a quelle maturate sinora. Il presidente Volodymir Zelensky, pur restando alta la sua popolarità, deve fare i conti con vari fattori: una controffensiva fallita da parte del suo esercito, un calo negli aiuti e i sentimenti dell'opinione pubblica mutati rispetto ad una guerra che sembra aver "stancato" e per la quale si inizia a chiedere una soluzione. Anche diplomatica.

Delusione militare

Il 2023 per gli ucraini è stato un anno difficile e per molti versi deludente. La tanto attesa controffensiva nelle regioni orientali e meridionali si è presto arenata, mentre proseguono i bombardamenti russi nei centri urbani, insieme alla distruzione di strutture strategiche, come le centrali elettriche e gli impianti di riscaldamento centrale. Il fiasco della controffensiva starebbe facendo maturare nuove strategie. "Ora è il momento di passare alla difesa", ha dichiarato ad Al Jazeera l'analista ucraino Igar Tyshkevich, facendo riferimento alla necessità di proteggere la linea del fronte che attraversa l'Ucraina orientale e meridionale per oltre mille chilometri. "Per la campagna invernale, la logica dell'Ucraina è quella di mantenere il fronte. Occupatevi del Mar Nero, mantenete i porti aperti, lavorate sul campo politico per garantire la ricezione degli aiuti militari con l'avvicinarsi della primavera", ha aggiunto Tyshkevich.

Alcuni esperti militari ucraini, in base a quanto riferisce ancora Al Jazeera, hanno fatto notare che scarseggia sia il personale militare che gli arsenali di Kiev. Improbabile in queste condizioni passare all'offensiva il prossimo anno.

Popolazione vuole negoziati con Russia

La sensazione di pericolo costante a cui sono sottoposti gli ucraini starebbe mutando anche le prospettive sul come e fino a quando sostenere la guerra. In base ai sondaggi, starebbe diminuendo il numero di ucraini convinti che la guerra dovrebbe continuare fino alla riconquista di tutti i territori perduti, inclusa la penisola di Crimea annessa dalla Russia già nel 2014. Già ad ottobre da un sondaggio Gallup risultava che il 60% della popolazione intervistata credesse nell'imminente trionfo militare di Kiev. Lo scorso anno si trattava del 70%. Quasi un terzo degli intervistati (31%) pensa che i colloqui di pace con la Russia dovrebbero iniziare "il più presto possibile", mentre l'anno passato questa cifra era ferma al 26%. I negoziati immediati sono sostenuti soprattutto dagli abitanti dell'Ucraina meridionale (41%) e orientale (39%), dove quest'anno si è svolta gran parte delle ostilità.

Guerra offuscata dal conflitto in Medio Oriente

C'è anche un altro fattore che sta spingendo gli ucraini a ripensare al destino del conflitto e a come andrebbe gestito. La guerra di Israele a Gaza ha di fatto eclissato il conflitto tra Russia e Ucraina, sia nei media occidentali che nell'opinione pubblica internazionale. Questa situazione sta modificando anche il sostegno economico e militare da parte delle potenze occidentali. Sin dall'inizio della guerra nel 2022 gli aiuti provenienti da Stati Uniti ed Unione europea sono stati indispensabili affinché Kiev potesse sostenere i costi della guerra, come pure per immaginare un futuro dopo che gli eserciti avranno messo a tacere le armi. "In teoria, l'Ucraina può resistere da sola da sei mesi a un anno", ha detto ad Al Jazeera l'analista ucraino Aleksey Kusch. Un fattore chiave per la sicurezza sarà il rientro dei rifugiati e la capacità di ottenere investimenti considerevoli. Dal febbraio 2022 oltre sei milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina, dirette soprattutto in Polonia e in Paesi dell'Europa orientale. Altri otto milioni sono stati sfollati all'interno del Paese.

Adesione a Nato ed Unione europea

La crescita economica dipenderà molto anche dallo sblocco dei porti ucraini sul Mar Nero e sul Mar d'Azov in maniera tale da riprendere completamente la spedizione di grano e acciaio. I segnali di ripresa economica rispetto al 2022, quando il prodotto interno lordo si era ridotto di un terzo, si sono già visti quest'anno. Secondo il Fondo monetario internazionale, ad ottobre il Pil era cresciuto del 2% e punta ad arrivare al 3,2% nel 2024. Molte speranze risiedono nella prospettiva di adesione dell'Ucraina sia alla Nato che all'Unione Europea, in maniera tale da tutelare il Paese sul lungo termine sia politicamente ed economicamente, che sul piano militare rispetto a nuove minacce dalla Russia. Per l'adesione all'Alleanza atlantica, gli Stati membri hanno concordato di semplificare il percorso dell'Ucraina, senza specificare le tempistiche. A metà dicembre Bruxelles ha deciso di aprire i negoziati per l'adesione di Kiev, nonostante l'Ungheria si sia messa di traverso, anche rispetto ad ulteriori fondi da inviare all'Ucraina. Seppur sono stati fatti grossi passi in avanti, gran parte degli ucraini ritiene che servirà almeno un decennio per conseguire entrambe le adesioni.

Zelensky ha perso popolarità

Per il 2024 non si profila un cambio della guardia politico. A metà novembre tutti i partiti politici presenti nella Verkhovna Rada, la camera bassa del parlamento ucraino, hanno concordato di rinviare le votazioni presidenziali e parlamentari fino alla fine della guerra. Il presidente Volodymyr Zelensky gode ancora di un alto indice di gradimento da parte della popolazione (62%) e rimane la figura politica più popolare del Paese. Il suo apprezzamento è comunque sceso rispetto all'incredibile 84% rilevato nel dicembre 2022. A indebolire la sua figura è stato sia il fallimento della controffensiva che gli scandali di corruzione nell'esercito emersi in questi mesi. Secondo un sondaggio nei cuori degli ucraini sarebbe salito vertiginosamente il suo unico possibile rivale politico: Valery Zaluzhny. Il comandante in capo delle forze armate ucraine finora però non ha mai espresso ambizioni politiche.