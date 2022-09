Corpi buttati in strada: così si vive con la strategia Zero-Covid

Mentre il mondo intero abbandona gradualmente le restrizioni anti-Covid introdotte nel 2020 con la diffusione del virus, la Cina continua con la sua politica Zero-Covid difesa strenuamente dal leader Xi Jinping. Al momento, ci sono pochi segnali che Pechino abbandonerà la sua strategia sanitaria, nonostante le gravi ripercussioni economiche e la fuga di diverse realtà imprenditoriali dal gigante asiatico.

La popolazione cinese è soggetta quindi da anni a restrizioni e lockdown improvvisi, facendo scendere un velo di incertezza sulla conduzione della vita quotidiana. Quotidianità che viene scandita da chiusure immediate e senza preavviso e da test di massa giornalieri e obbligatori, ogniqualvolta vengano rilevati anche una decina di casi di positività.

La politica di controllo, esternata attraverso l'utilizzo di un QR Code per entrare nei luoghi pubblici, complica la vita di migliaia di cittadini cinesi. Le testimonianza che arrivano dalla Cina raccontano di cittadini intrappolati all'interno dei centri commerciali o all'esterno delle proprie abitazioni a seguito della decisione inaspettata delle autorità locali di chiudere interi quartieri di una città.

Anche nelle zone in cui le restrizioni sono state revocate, agli abitanti è vietato visitare altri distretti o lasciare le città in cui vengono rilevati casi di Covid, salvo casi considerati essenziali. Secondo la rigida politica Zero-Covid, i cittadini devono presentare un risultato negativo di un tampone effettuato entro le ultime 24 ore per accedere nei luoghi e trasporti pubblici. E talvolta anche nelle proprie abitazioni, come si vede in questo video girato a Shenzhen e postato sui social network da un utente.