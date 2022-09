Cambia vestiti 5 volte al giorno e si fa stirare i lacci delle scarpe, le manie di Carlo III

Con il cambio di monarca il Regno Unito si dovrà abituare a uno stile molto differente, almeno all'apparenza, tra Carlo III e sua madre, la compianta Elisabetta II, amatissima nel Paese. Il nuovo re ha dato già prova di avere un carattere più spigoloso di sua madre, e nelle prime apparizioni pubbliche si è già lasciato andare a gesti che hanno creato stupore, se non scalpore.

La prima volta è stata durante la sua proclamazione, sabato scorso, quando ha chiesto con una certa arroganza e innervosendosi palesemente che gli venisse tolto il calamaio dalla scrivania, sostenendo che lo disturbava mentre firmava i documenti. La stessa regina consorte, Camilla, non è riuscita a nascondere la sua sorpresa per la reazione piuttosto brusca, ed è toccato poi al figlio, il principe William, di fare ammenda chiedendo che il calamaio fosse rimesso al suo posto quando è stato il suo turno. Martedì poi, stava per firmare il libro degli ospiti al castello di Hillborough, nell'Irlanda del Nord, Carlo ha lanciato ogni sorta di imprecazione contro la "maledetta" penna che gli aveva macchiato le dita, mandando in panico gli addetti alla cerimonia. Il video è diventato virale e l'impatto ha raggiunto le parti del Regno più lontane, come la Nuova Zelanda, dove Daniela Elser sul NZ Herald ha sostenuto che "le bizze di Charles mettono in luce il suo status di uomo-bambino viziato".

Come ricostruisce El Pais, non è la prima volta che Carlo si è lasciato andare a scatti d'ira, paragonabili a quelli del padre Filippo, quando era Principe di Galles, e sono noti i suoi "capricci" tipici più di un re dei tempi antichi che di un sovrano moderno. Ad esempio pare che il nuovo re abbia addirittura un assistente che gli spalma il dentifricio sullo spazzolino, e deve farlo con precisione millimetrica, che sia solito cambiarsi d'abito volte al giorno e che insista affinché i suoi indumenti siano sempre perfetti, al punto tale da farsi stirare persino i lacci delle scarpe.

Al momento i cronisti del Regno Unito stanno trovando attenuanti ai suoi comportamenti, giustificandoli con il fatto che gli ultimi scatti potrebbero essere la conseguenza dello stress del momento. "Penso che sia eccessivo criticare una persona semplicemente per un momento di cattivo umore e forse di stanchezza, considerando che sta viaggiando avanti e indietro da sabato", ha scritto su Twitter l'editorialista reale del Times Jack Blackburn, riferendosi al monarca 73enne. Marcus Dysch del Jewish Chronicle ha affermato: "Guardando le foto, si arriva alla conclusione che Re Carlo deve essere completamente esausto".

Di sicuro per evitare futuri incidenti d'ora in poi, gli addetti al protocollo dovranno prestare maggiore attenzione per evitare le bizze del monarca, noto anche per le sue eccentricità. La biografa Sally Bedell-Smith, autrice di Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, ha descritto il successore di Elisabetta II come un uomo capace di perdere le staffe alla "minima violazione del protocollo". In The Rebel Prince, Tom Bower ha ricordato l'altra faccia di Carlo prima della sua ascesa, quella del "principe petulante, stravagante e impiccione".

Secondo il biografo, Charles ha proiettato al pubblico un'immagine austera e "sostenibile", ma la sua vita è sempre stata piena di lussi e stravaganze, come quando per andare a casa di amici si fece portare il suo letto ortopedico, la sua tazza del water e dei rotoli di carta igienica Kleenex Velvet in un furgone per traslochi. Tina Brown in The Palace Papers: Inside House of Windsor ha raccontato: "L'armamentario che precede il capo [Carlo] è come il treno dei bagagli che accompagnava i Tudor".