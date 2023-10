"Spostare 2,3 milioni di palestinesi in Egitto": il piano israeliano svelato

Israele non avrebbe un piano preciso per gestire la Striscia di Gaza, specie dopo una ipotetica fine della guerra contro Hamas. Ma ci sarebbero tre piani sul tavolo, con un'analisi costi benefici dettagliata che definisce l'alternativa migliore per gli interessi dello Stato ebraico: evacuare 2,3 milioni di palestinesi dalla Striscia. La rivelazione arriva dalla rivista israeliana Mekomit, che ha pubblicato un documento del ministero dell'intelligence d'Israele in cui si parla di tre alternative per il futuro dei palestinesi di Gaza. Ma solo una tutelerebbe al meglio gli interessi israeliani.

I tre piani per la gestione della Striscia di Gaza

Il documento pubblicato da Mekomit è lungo dieci pagine ed è datato 13 ottobre. Su ogni foglio c'è il logo del Ministero dell'Intelligence guidato dalla ministra Gila Gamliel del partito Likud. Un funzionario del ministeroin questione ha confermato che si tratta di un documento autentico, distribuito al sistema di sicurezza per conto della Divisione Politica del Ministero, e che "non avrebbe dovuto raggiungere i media".

Il documento prende in esame tre diverse alternative per il futuro della Striscia di Gaza:

"Alternativa A": la popolazione rimane a Gaza e subentra il governo dell'Autorità Palestinese;

"Alternativa B": la popolazione rimane a Gaza ed emerge il dominio arabo locale;

"Alternativa C": evacuazione della popolazione civile da Gaza al Sinai.

La terza opzione è la preferita dagli analisti che hanno redatto il piano e viene definita come quella che "produrrà risultati strategici positivi e a lungo termine per Israele". L'opzione raccomanda che il governo israeliano gestisca la situazione evacuando la popolazione di Gaza e spostandola sul Sinai durante la guerra contro Hamas, con nuove tendopoli e città nel nord del Sinai per accogliere la popolazione.

Poi è prevista la creazione di una "zona di sicurezza chiusa" che si estenderebbe per diversi chilometri all'interno dell'Egitto. Ai palestinesi allontanati non verrebbe permesso di ritornare nelle immediate vicinanze del confine israeliano.

Rispetto alla C, "le alternative A e B presentano notevoli carenze, soprattutto in termini di implicazioni strategiche e la mancanza di fattibilità a lungo termine", si legge nel documento. Nessuna delle due opzioni fornirebbe, infatti, il "necessario effetto deterrente", e non consentirebbe "un cambiamento di mentalità, portando nel giro di pochi anni agli stessi problemi e minacce che lo Stato di Israele si è trovato ad affrontare dal 2007 a oggi.

I "segnali" lanciati da Netanyahu

Tuttavia, bisogna precisare che l'esistenza del documento non indica necessariamente che le sue raccomandazioni verranno messe in atto dai servizi di sicurezza del governo israeliano. Come fa notare Mekomit, il Ministero dell'Intelligence non controlla alcun comparto dei servizi segreti israeliani, ma prepara in modo indipendente studi e documenti politici che vengono distribuiti affinché vengano esaminati dal governo e dai suoi organi di sicurezza.

Secondo la rivista israeliana però, le recenti dichiarazioni di funzionari governativi israeliani e le azioni dell'esercito israeliano a Gaza suggeriscono che il piano sia effettivamente in fase di attuazione. Dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, i funzionari israeliani hanno ripetutamente lanciato avvertimenti ai palestinesi parlando di evacuazione verso il sud della Striscia prima di un'imminente invasione di terra.

La tanto citata "operazione di terra" viene sempre più messa in evidenza, come dichiarato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu: "Siamo entrati nella terza fase della guerra con l'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della Striscia - ha spiegato - era stata quella del contenimento, la seconda un martellamento dal cielo che continua ancora e ora, invece, l'estensione della penetrazione via terra nella Striscia".

