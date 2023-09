"Era grande come un piatto": medici dimenticano strumento operatorio nell'addome di una donna

Era grande come un piatto da tavola ed era stato "dimenticato" nell'addome di una donna neozelandese che aveva partorito, con parto cesareo, in un ospedale di Auckland. Si trattava di quelli che in italiano viene chiamato anello di protezione e retrazione della ferita, uno strumento a forma cilindrica che serve ai chirurghi per tenere aperte le incisioni e procedere con l'operazione. Il "tool" è stato rimosso dalla pancia della donna solo 18 mesi dopo l'accaduto, dopo che la stessa aveva accusato lancinanti dolori addominali e aveva consultato vari dottori. Ed era stata poi una risonanza magnetica a svelare il misfatto.

E ora è sotto accusa l'intero ospedale con la Commissione governativa che sta indagando sul fatto che osserva: "È evidente che gli standard non sono stati rispettati, in quanto la mancanza dello strumento sotto accusa, dopo l'operazione, non è stato rilevato in nessun controllo. Era stato infatti lasciato nell'addome della donna". Il problema non sarebbe stato identificato nemmeno nelle successive visite post-operatorie alle quali la paziente si sarebbe sottoposta. E nell'ospedale non è la prima volta che accade qualcosa di simile: si tratterebbe del secondo caso in due anni. Abbastanza per aprire una vera e propria inchiesta.

Nell'occhio del ciclone ci sono per ora un chirurgo, quattro infermiere, due anestesisti, due tecnici anestesisti e un'ostetrica: tutti presenti all'operazione avvenuta nel 2021. Non si hanno invece informazioni sullo stato di salute della donna, ma secondo la commissione che sta esaminando il caso non avrebbe riportato danni rilevanti. Il suo caso ora sta venendo dettagliatamente esaminato dagli avvocati: non sono escluse azioni legali ed eventuali sanzioni disciplinari ai danni dei sanitari coinvolti.

