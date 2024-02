Pestato a scuola perché non si sentiva né maschio, né femmina: muore il giorno dopo

Si chiamava Nex Benedict e aveva 16 anni. Da un anno aveva confessato ai suoi compagni di sentirsi "non binario", né maschio, né femmina, e aveva chiesto di essere chiamato con pronomi neutri. Ma non tutti lo avevano accettato, e da tempo subiva atti di bullismo. Il 7 febbraio, dopo l'ennesima provocazione, è stato coinvolto in una rissa con 3 compagne. Il giorno dopo, mentre era a casa, si è sentito male ed è morto. È successo a Owasso, negli Stati Uniti.

Per le organizzazioni di difesa dei diritti civili si tratta dell'ennesima vittima dell'odio nei confronti della comunità Lgbt. Un fenomeno in crescita negli Usa, come denuncia il rapporto dell'American civil liberties union, che punta il dito contro le ben 510 leggi anti-Lgbt presentate nel Paese nel solo 2023.

Il caso di Nex Benedict ha ancora diversi punti oscuri da chiarire. I primi risultati dell'autopsia indicano che lo studente non sarebbe morto per le conseguenze di un trauma. Il che escluderebbe il nesso tra il litigio a scuola e il decesso. Di sicuro c'è che il 16enne aveva lamentato da tempo alla famiglia di essere vittima di bullismo a scuole, e che il 7 febbraio, insieme a un compagno transgender, è stato oggetto di insulti da parte di tre studentesse mentre si trovava in bagno. Dalle parole si è passati alle mani, e nel corso della rissa Benedict ha sbattuto la testa.

La famiglia ha accusato la scuola di non aver chiamato l'ambulanza. L'istituto si difende sostenendo di aver rimandato il 16enne a casa dopo averlo fatto visitare da un infermiere e aver consigliato ai parenti di recarsi in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.

In una dichiarazione rilasciata il 21 febbraio, la famiglia Benedict ha affermato che, mentre le indagini sono in corso, i primi dettagli sull’incidente sono "nella migliore delle ipotesi preoccupanti" ed esortano "coloro che hanno il compito di indagare e perseguire tutte le parti potenzialmente responsabili a farlo in modo completo, equo e opportuno", si legge nella nota.