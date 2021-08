Bloccate in Afghanistan 81 studentesse della Sapienza: "Rischiano rappresaglie"

Facevano parte della lista dei cittadini afghani da recuperare e mettere in salvo, ma dopo l'attentato dell'Isis non sono riuscite a entrare nell'aeroporto e sono rimaste bloccate a Kabul: si tratta di 81 studentesse afghane che fra pochi giorni avrebbero dovuto iniziare i corsi all'Università di Roma La Sapienza. Con loro anche alcuni bambini.

Afghanistan, 81 studentesse della Sapienza bloccate a Kabul

A lanciare l'allarme è il prorettore dell'ateneo romano Bruno Botta in una intervista al Gr1. ''Attendiamo che qualcosa avvenga, l'Unità di Crisi ha detto che non avrebbero assolutamente abbandonato le ragazze e i ragazzi della Sapienza. Con l’esplosione le cose si sono complicate, siamo in contatto con l’unità di crisi della Farnesina che sta facendo tutto il possibile per aiutarci e ha detto che non lascerà soli gli studenti della Sapienza. La preoccupazione maggiore è per le studentesse andate da Herat fino a Kabul per imbarcarsi e che, se dovessero tornare indietro, rischierebbero rappresaglie''.

I talebani: "Le donne potranno studiare, ma in classi separate"

Intanto, il ministro dell'Istruzione talebano ha annunciato che d'ora in avanti nell'università dell'Afghanistan le studentesse e gli studenti saranno divisi. "Continueranno a studiare in classi separate, come vuole la sharia", ha dichiarato Abdul Baqi Haqqani secondo quanto riportato dall'agenzia Tolo news.