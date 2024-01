Studenti ebrei contro Harvard: "Bastione dell'odio antisemita"

Un gruppo di studenti ha intentato una causa contro l'università di Harvard, la cui rettrice, Claudine Gay, si è dimessa neanche dieci giorni fa dopo aver subito forti pressioni da alcuni politici statunitensi e dalla comunità ebraica che la accusavano di non aver preso posizioni abbastanza nette contro gli episodi di antisemitismo.

"Folle di studenti e docenti pro-Hamas hanno marciato a centinaia attraverso il campus di Harvard, gridando vili slogan antisemiti e chiedendo la morte agli ebrei e a Israele", sostengono i querelanti. "Quelle folle hanno occupato edifici, aule, biblioteche, sale studenti, piazze e aule di studio, spesso per giorni o settimane alla volta, promuovendo la violenza contro gli ebrei".

Simili affermazioni si riferiscono probabilmente ad un'occupazione portata avanti per circa 24 ore da un gruppo di studenti filo-palestinesi. I querelanti sostengono che Harvard violi i diritti civili degli studenti ebrei, accusando i vertici dell'istituzione di aver tollerato che gli stessi subissero molestie e intimidazioni crescenti a partire dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e dalla conseguente reazione Israeliana che sta mietendo migliaia di vittime civili a Gaza.

Uno degli avvocati che sostengo la causa, Marc Kasowitz, ha dichiarato che il contenzioso era necessario in quanto Harvard non avrebbe "corretto volontariamente il suo problema di antisemitismo profondamente radicato". Da parte sua, l'univha risposto di non aver intenzione di commentare, limitandosi ad affermare che sono in corso di esame alcune azioni disciplinari per violazioni delle regole di protesta relative ad attività pro-palestinesi nei confronti di circa una dozzina di studenti.