I tre studenti palestinesi aggrediti a colpi di pistola mentre camminano con la kefiah

Tre studenti palestinesi sono rimasti feriti in un attacco avvenuto in un campus universitario a Burlington, nel Vermont (Stati Uniti), sabato pomeriggio. Tahseen Ahmad del Trinity College, Kinnan Hamid del Haverford College e Hisham Awartani della Brown University, tutti ventenni, stavano camminando per strada quando sono stati raggiunti da colpi da arma da fuoco.

Secondo la polizia i giovani, che indossavano una kefiah, "si sono trovati di fronte a un uomo bianco armato di pistola che, senza parlare, ha sparato almeno quattro colpi fuggendo probabilmente a piedi". L'aggressione è indagata come possibile "crimine d'odio". Due degli studenti sono in condizioni stabili, mentre un terzo ha ricevuto "ferite più gravi", ha spiegato la polizia.

L'aggressore è stato identificato nelle scorse ore dalla polizia: si tratta di Jason J. Eaton, 48 anni. L'uomo è stato arrestato sul luogo dell'aggressione, vicino a dove abita, e oggi comparirà in tribunale.

