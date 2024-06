Anche gli studenti ultra ortodossi ebrei dovranno arruolarsi nell'esercito israeliano

Che vadano in guerra anche i giovani ultra ortodossi ebrei. È questa la decisione della Corte Suprema di Israele che ha stabilito che non esiste più alcun quadro giuridico che consenta al governo di "concedere esenzioni totali dal servizio militare agli studenti ortodossi delle scuole religiose". In assenza di una legge formale, per le suprema corte non esiste un principio giuridico per cui c'è una distinzione tra chi prega e chi combatte. Ora, anche gli ebrei ultra ortodossi (haredi) dovranno indossare la divisa.

Secondo la Corte - citata dai media - il governo "non ha l'autorità di imporre un'ampia esenzione dal servizio militare e in assenza di una legge il finanziamento non può essere effettuato dalle casse statali per gli studenti della yeshivah che non sono legalmente esentati dal servizio", hanno scritto i giudici nella sentenza. Quindi, non possono esserci finanziamenti statali per gli studenti ultra ortodossi che si rifiutano di arruolarsi.

La sentenza rischia di creare molti problemi all'interno della coalizione che sostiene il governo conservatore del primo ministro Benjamin Netanyahu. In Israele il servizio di leva è obbligatorio per uomini e donne, ma non per gli ebrei ultra ortodossi: l'esenzione per gli ultra ortodossi non è prevista da una legge e se ne usufruisce sulla base di una serie di provvedimenti emanati periodicamente dal governo. Al momento non è chiaro con che modalità avverrà l'arruolamento, quando inizierà effettivamente e quante persone coinvolgerà: circa 67mila uomini haredi sono idonei al servizio. Dallo scoppio della guerra contro Hamas lo scorso 7 ottobre, nell'opinione pubblica israeliana e nei partiti di opposizione al governo sono aumentate le richieste di arruolare ultraortodossi nell'esercito per condividere il carico.

La sentenza avrà probabilmente drammatiche implicazioni politiche e sociali, dal momento che i partiti politici haredi si oppongono ferocemente all'arruolamento dei loro elettori e chiedono una legislazione per ripristinare le esenzioni generali e per le quali alcuni parlamentari del Likud del premier Netanyahu hanno già affermato di non poter votare.

Ieri il governo di Israele ha approvato un aumento dei giorni di servizio previsti per i riservisti. I leader della comunità haredi hanno invece affermato che gli studenti della yeshivah hanno contribuito alla sicurezza di Israele non meno dei soldati che hanno combattuto in guerra. Il rabbino capo Yitzhak Yosef ha detto che i suoi seguaci avrebbero lasciato il Paese se fosse stata imposta loro la leva. Un altro importante rabbino ha affermato che la morte è meglio del servizio militare.