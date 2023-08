Stupri "sistematici" per spargere terrore, nuove accuse contro Wagner in Mali

I partner militari stranieri e i soldati del Mali starebbero usando violenza sistematica contro le donne e altre "gravi violazioni dei diritti umani" per diffondere il terrore nel Paese. La denuncia arriva da un rapporto degli osservatori delle sanzioni delle Nazioni Unite secondo cui gli stupri sarebbero "sistematici". Secondo il report, visionato dalla Reuters, i partner stranieri sono "presumibilmente elementi del Gruppo Wagner". Il Mali sta combattendo da tempo un'insurrezione islamista che si è estesa anche nel resto del Sahel, e la giunta del Paese dell'Africa occidentale, che ha preso il potere con colpi di stato nel 2020 e nel 2021, dopo aver tagliato i ponti con la Francia, e aver cacciato i suoi soldati, ha chiesto aiuto al gruppo mercenario russo nel 2021 il quale avrebbe inviato nella nazione circa mille combattenti.

"Il gruppo di esperti ritiene che la violenza contro le donne e altre forme di gravi abusi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale siano utilizzate, in particolare dai partner stranieri della sicurezza, per diffondere il terrore tra le popolazioni", hanno scritto gli osservatori delle sanzioni dell'Onu, secondo cui "queste pratiche creano potenzialmente il timore di rappresaglie, che agisce come deterrente per le comunità e i gruppi armati che altrimenti cercherebbero di minacciare i partner di sicurezza stranieri o di far loro del male". L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accusato a maggio le truppe maliane e gli "uomini bianchi armati" di aver probabilmente giustiziato almeno 500 persone e di averne aggredite sessualmente o torturate decine di altre durante un'operazione di cinque giorni nella parte centrale del Paese lo scorso anno. La Russia ha dichiarato che l'operazione "ha contribuito alla pace e alla tranquillità".

"Elementi dei partner di sicurezza stranieri sono solitamente indicati nelle interviste con i sopravvissuti alle loro operazioni come 'Les Blancs'", cioè 'i bianchi' in francese, hanno scritto gli osservatori delle sanzioni nel loro rapporto annuale, che ha coperto il periodo dal 3 agosto 2022 al 23 giugno di quest'anno. Gli osservatori hanno visitato Mosca a marzo e hanno scritto che i funzionari russi hanno confermato la presenza del gruppo Wagner in Mali come appaltatori privati e la presenza di istruttori militari russi, con base all'aeroporto della capitale Bamako, "che non partecipano alle operazioni".

Le autorità del Mali non hanno permesso invece agli osservatori di visitare il Paese, ma hanno "mantenuto il più alto standard di prova possibile". Il 30 giugno il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha votato all'unanimità la fine della decennale missione di pace in Mali, dopo che la giunta ha chiesto bruscamente alla forza di 13mila uomini di andarsene.

