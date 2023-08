Incinta del patrigno, 11enne ottiene l'ok all'aborto. Ma i vescovi si oppongono

Una bambina di 11 anni, rimasta incinta in seguito a uno stupro da parte del patrigno, ha ottenuto la possibilità di abortire. Ma i vescovi hanno lanciato un appello al governo definendo il via libera all'interruzione di gravidanza come un "atto di ingiustizia e violazione del diritto alla vita di un nascituro". Succede in Perù, Paese in cui è in vigore una delle legislazione antiabortiste più stringenti al mondo. Lo riporta l'agenzia Reuters.

Una storia di violenze

La piccola, ribattezzata Mila dai media locali, è stata al centro di una campagna internazionale per i diritti umani. La sua storia è emersa a giugno: la ragazzina proviene da una famiglia povera di Iquitos, nella regione di Loreto, porta d'accesso alla foresta pluviale amazzonica. È stata sistematicamente abusata dal suo patrigno da quando aveva sei anni e a inizio giugno ha scoperto di essere incinta. Il suo patrigno è stato arrestato, ma un giudice ha dichiarato infondata la richiesta di carcerazione preventiva e lo ha rilasciato.

Per quanto riguarda Mila, gli assistenti sociali hanno deciso di sottrarla alla madre e di mandarla in una casa famiglia, insieme ai suoi fratelli più piccoli, tra cui un neonato. La madre ha protestato contro questa decisione, sostenendo di essere anche lei vittima del compagno e di aver richiesto un aborto terapeutico per Mila. Richiesta rigettata dagli assistenti sociali. In Perù, la legge consente l'aborto solo in caso di rischio di morte della donna, ma anche in questa eventualità le interruzioni di gravidanza vengono osteggiate dalle autorità e dai politici ultraconservatori.

L'intervento dell'Onu

In sostegno di Mila e della madre si è attivata la ong peruviana Promsex, che ha chiesto alle autorità sanitarie di consentire l'aborto terapeutico per l'11enne vittima di stupro. Sul caso è intervenuto anche il Comitato dell'Onu per i diritti dell'infanzia, che ha condannato il Perù per aver negato l'interruzione di gravidanza a Mila. Promsex ha citato il Fondo delle Nazioni unite per la popolazione (Unfpa), secondo cui le ragazzine sotto i 15 anni hanno una probabilità tre volte maggiore di morire per cause legate alla gravidanza rispetto alle donne sopra i 20 anni. Ma la tesi non ha convinto la commissione sanitaria dell'ospedale regionale di Loreto, che il 3 agosto ha stabilito che Mila doveva continuare la gravidanza. Non contento, scrive l'Onu, "lo staff medico ha insistito per organizzare regolari controlli prenatali" e si è recato dalla ragazzina, "a volte accompagnato da agenti di polizia, per spingerla a continuare la gravidanza".

Il no dei vescovi

Forte del clamore internazionale, Promsex ha ottenuto una seconda valutazione, stavolta da una commissione medica di Lima, la quale ha dato il via libera all'aborto. L'intervento dovrebbe svolgersi questo fine settimana. Ma la decisione ha scatenato la protesta di vescovi cattolici peruviani: "Di fronte a questo atto di ingiustizia e violazione del diritto alla vita di un nascituro, alziamo la nostra voce", si legge in un comunicato stampa della Conferenza episcopale peruviana. "L'insegnamento costante della Chiesa, in questi casi, è sempre quello di salvaguardare il diritto alla vita sia" della madre che del bambino, continuano i vescovi, i quali esortano le autorità civili e il personale sanitario a "non aprire le porte alla cultura della morte". Infine, la richiesta che Mila "sia adeguatamente curata, che sia aiutata a guarire dalle ferite dello stupro e che non sia sottoposta ad aborto".

Secondo Susana Chávez di Promsex, il caso mostra l'incapacità dello Stato peruviano di proteggere le giovani vittime di abusi sessuali. Secondo i dati ufficiali, oltre 1.600 bambini sono nati lo scorso anno da ragazzine di età compresa tra 10 e 14 anni. Nella prima metà di quest'anno sono state registrate 14.500 aggressioni sessuali, di cui il 70% ha coinvolto minori di 17 anni. In queste ore, un tribunale di Loreto ha emesso una sentenza in base alla quale l'autore dello stupro di Mila deve scontare 9 mesi di prigione preventiva.

