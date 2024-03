"Violentata da sette uomini davanti a mio marito", il racconto choc dell'influencer

Stuprata e minacciata di morte da sette uomini sotto gli occhi del marito, picchiato e costretto ad assistere alla violenza. È l'incubo vissuto da un'influencer spagnola 28enne e dal compagno, durante un viaggio in India. A denunciare l'episodio è la stessa coppia sui social. Quattro uomini sono stati arrestati dalle autorità indiane mentre altri 3 sono ricercati, ma esplode la polemica sulla sicurezza per le donne nel Paese.

"Sono stata picchiata e violentata da sette uomini"

Secondo quanto ricostruito la donna e il marito stavano facendo un giro in moto e si erano fermati per la notte nel distretto di Dumki. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. "Sette uomini mi hanno violentata. Ci hanno picchiato e derubato, anche se non sono state prese molte cose perché quello che volevano era violentarmi", le parole della 28enne. "Ci hanno messo un coltello al collo, volevano uccidermi, e F. è stata violentata da sette, sette ragazzi, figli di p*****a", lo sfogo del marito.

I due sono riusciti a chiedere aiuto a una pattuglia della polizia locale, che li ha portati in ospedale. "La coppia parlava un misto di inglese e spagnolo, quindi la squadra di pattuglia inizialmente non poteva capirli. Ma sembravano visibilmente feriti", ha riferito il sovrintendente della polizia di Dumka, Pitamber Singh Kherwar.

Della vicenda è stata interessata l'ambasciata brasiliana in India ha parla di "grave attacco criminale".

"Dobbiamo restare uniti nel nostro impegno per porre fine alla violenza contro le donne in tutto il mondo", si legge in un post dell'ambasciata spagnola in India su X.



Ogni anno sono migliaia gli stupri denunciati in India e il caso dell'influencer spagnola ha riportato l'attenzione sul tema. Non sono però mancate le polemiche soprattutto per il botta e risposta tra un giornalista statunitense e il capo della Commissione nazionale indiana per le donne. Il cronista su X ha sostenuto che in India "il livello di aggressione sessuale" resta "diverso da qualsiasi altro posto in cui sia mai stato". A lui ha replicato il capo della Commissione nazionale indiana per le donne, Rekha Sharma: "Hai mai denunciato l'accaduto alla polizia? Se no, allora sei una persona totalmente irresponsabile. Scrivere solo sui social media e diffamare l'intero Paese non è una buona scelta. Denigrare un intero Paese con un tweet non solo è di cattivo gusto ma è anche inaccettabile, poiché i dati dicono il contrario".