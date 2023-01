Tutti più giovani, per decreto del governo. No, non è una stranezza da regime anche se succede in Corea. Ma non in quella del Nord dove la vita dei cittadini dipende dalle tracotanze di Kim Jong-un, ma in quella del Sud dove un vecchio retaggio tradizionale lascerà spazio alla “modernità”. Così a Seul a maggio tutti i cittadini diventeranno più giovani di 2 anni.

Almeno sulla carta d’identità…Per capire perché tutti i sudcoreani si “toglieranno” da uno a due anni dobbiamo guardare ad una antica tradizione che ancora permane e causa qualche problema.

Alla domanda “Quanti anni hai?” ogni cittadino sudcoreano risponde aggiungendo uno o due anni in più alla sua data di nascita e c’è un perché…Il sistema più utilizzato per calcolare l’età si basa sul fatto che le persone hanno già un anno al momento della nascita e ne compiono un altro il primo giorno di ciascun anno solare, cioè il primo gennaio dell’anno successivo.

Se sei nato a maggio del 2000 ad esempio, hai 23 anni, che diventeranno 24 con l’inizio del 2023. Il secondo metodo serve invece per il servizio militare o per stabilire l'età legale per bere e fumare. Come funziona? Tutti alla nascita hanno zero anni, ma ogni primo gennaio viene aggiunto un anno.

Una tradizione che manda in confusione anagrafica chi non conosce la cultura sudcoreana. Ora, dopo molti tentativi falliti, il Parlamento di Seul ha approvato la nuova legge sull'età, che entrerà in vigore a maggio 2023.

Per tutti i documenti ufficiali si utilizzerà il metodo internazionale, cioè la data di nascita di una persona. Con la nuova modifica seguirà finalmente più chiarezza e sì, i sudcoreani saranno tutti più “giovani”.