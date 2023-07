Perché il Sudafrica non arresterà Putin

La partecipazione di Vladimir Putin al vertice Brics - di cui fanno parte Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - che si terrà a fine agosto a Johannesburg, ha creato un dilemma per il governo sudafricano di Cyril Ramaphosa. Perché sul presidente russo pende un mandato d'arresto per crimini di guerra da parte della Corte penale internazionale emesso lo scorso marzo. Il leader di Pretoria tenta così di blindare il capo del Cremlino. Ramaphosa ha affermato che qualsiasi tentativo di arrestare Putin, quando visiterà il paese sudafricano il mese prossimo, equivarrebbe a una dichiarazione di guerra con la Russia.

È quanto lui stesso ha scritto nero su bianco in una deposizione inviata al tribunale dell'Aja, dopo che il principale partito di opposizione, l’Alleanza democratica (Da), ha intentato un ricorso in un tribunale del paese sudafricano per costringere il governo a garantire l’arresto e la consegna di Putin, qualora partecipasse fisicamente al summit Brics. "La Russia ha chiarito che arrestare il presidente in carica sarebbe una dichiarazione di guerra. Sarebbe incoerente con la nostra Costituzione rischiare di entrare in guerra con la Russia", ha affermato Ramaphosa nella sua deposizione.

Il leader sudafricano ha descritto l'azione del procuratore distrettuale come "irresponsabile", sostenendo che è in gioco la sicurezza nazionale. Secondo il presidente, il Sudafrica sta cercando un'esenzione ai sensi delle norme della Corte penale internazionale sulla base del fatto che l'emanazione dell'arresto potrebbe minacciare "la sicurezza, la pace e l'ordine dello Stato".

Questo perché pochi giorno dopo il mandato d’arresto, la ministra degli Esteri sudafricana Naledi Pandor ha dichiarato che il suo governo avrebbe consultato Mosca prima di prendere in considerazione qualsiasi azione, e le Forze armate del Paese africano hanno messo in chiaro che non avrebbero disposto alcun arresto ai danni del presidente russo qualora si presenti sul territorio.

Non è la prima volta che la Cpi fa pressioni sul Sudafrica per arrestare un capo di Stato straniero. La stessa cosa accadde nel 2015, quando Pretoria non ottemperò al mandato di arresto emesso nei confronti dell’allora presidente sudanese Omar al Bashir, nonostante un'ordinanza del tribunale locale ne avesse ordinato l'arresto. Ramaphosa, per uscire dall'impasse diplomatico, pensa di organizzare il summit in modalità virtuale, così da evitare che il leader del Cremlino voli a Johannesburg.