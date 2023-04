Colonne di fumo, spari ed esplosioni nel centro di Khartoum: dopo giorni di tensioni è esplosa una vera e propria guerra civile in Sudan fra le milizie paramilitari dell'Rsf (Forze di rapido supporto) e le forze dell'esercito regolare sudanese. L'escalation in un momento particolarmente difficile della transizione a un governo civile dopo il golpe militare dell'ottobre del 2021: la transizione al governo civile avrebbe contemplato l'integrazione delle milizie di Rsf nelle forze regolari, un passo che le milizie chiedono di rimandare di dieci anni.

L'attrito fra esercito e paramilitari si sta aggravando da mesi, con differenze evidenti nei recenti scambi e controdichiarazioni da entrambe le parti. Già mercoledì l'esercito aveva rilasciato una dichiarazione in cui avvertiva del pericolo rappresentato dal dispiegamento di forze della Rsf nella città di Marawi (o Merowe), situata vicino a una base aerea dell'esercito nello Stato settentrionale (Northern State), senza un adeguato coordinamento con l'esercito.

Nell'attacco compiuto contro l'aeroporto di Khartoum ci sarebbero state anche vittime civili come riportano video pubblicati sui social network.

Il generale Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo, comandante delle Rsf e vicepresidente del Consiglio sovrano, aveva pubblicamente respinto atti compiuti il 25 ottobre scorso dal presidente dello stesso Consiglio e comandante in capo dell'esercito, il tenente generale Abdel-Fattah Al-Burhan, definendoli un "colpo di Stato".

Di recente erano emerse divergenze anche sul processo politico per una transizione alla democrazia basato sull'accordo-quadro firmato il 5 dicembre scorso, in particolare sulle questioni della sicurezza e della riforma militare. L'Rsf inoltre chiede la rimozione di tutti gli elementi dei Fratelli Musulmani dalle forze armate come prerequisito per la riforma. Le dispute tra le due parti su queste e altre questioni stanno ritardando la firma di un accordo finale per passare a un governo civile che era prevista per il primo aprile scorso.

I just arrived late last night in Khartoum and woke up to the deeply disturbing sounds of gunfire and fighting. I am currently sheltering in place with the Embassy team, as Sudanese throughout Khartoum and elsewhere are doing. (1/2)