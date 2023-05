Il Sudan dilaniato dalla guerra civile avrà la sua "Radio Londra"

Prima dell'avvento dei social, di internet, e anche di quello della tv, era la radio il principale strumento per informare una nazione. Soprattutto durante le emergenze, in particolar modo durante le guerre, alle sue frequenze i cittadini di affidavano per avere aggiornamenti su cosa stesse accadendo. Durante il conflitto mondiale Radio Londra ha un ruolo fondamentale nel nostro Paese, lanciando messaggi da parte degli Alleati all'Italia che resisteva all'occupazione nazista. E oggi nel Sudan dilaniato dalla guerra civile, la radio è tornata sorprendentemente fondamentale per informare i cittadini su quello che sta accadendo nel loro Paese.

La redazione araba della Bbc ha lanciato un servizio radiofonico di emergenza per il Sudan, che trasmetterà due volte al giorno per tre mesi e fornirà notizie e informazioni alla popolazione della nazione africana. Il canale pubblico britannico ha dichiarato che includerà testimonianze oculari e notizie sugli sforzi diplomatici e contribuirà a contrastare la disinformazione. Il direttore generale della Bbc, Tim Davie, ha sostenuto che la mossa è "cruciale in un momento di grande incertezza". Il programma sarà trasmesso in diretta da Londra, con contributi e analisi da parte dei team di Amman in Giordania e della capitale egiziana Il Cairo. Sarà disponibile su radio a onde corte in Sudan, oltre che online, dove gli ascoltatori potranno ricevere informazioni su come accedere a forniture e servizi essenziali. "Il World Service fornisce un'ancora di salvezza essenziale a molte persone in tutto il mondo, dove l'accesso a notizie e informazioni accurate è scarso", ha dichiarato Davie. "La situazione in Sudan è degenerata rapidamente e i cittadini cercano informazioni e consigli chiari e indipendenti in un momento di bisogno critico", ha aggiunto Liliane Landor, direttrice del World Service.

I combattimenti scoppiati lo scorso 15 aprile nella capitale sudanese, Khartoum, e in altre zone del Paese sono il risultato diretto di una feroce lotta per il potere all'interno della leadership militare del Paese. Gli scontri sono tra l'esercito regolare e una forza paramilitare chiamata Rapid Support Forces (Rsf). Si tratta di una lotta fratricida guidata da due leader, il capo dell'esercito regolare, il generale Abdel Fattah al-Burhan, che era a capo del consiglio di governo che dirigeva il Paese, e il leader delle Fsr, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, che era il suo vice. Le radici del conflitto affondano nella strategia "divide et impera" perseguita dal veterano autocrate islamista Omar al-Bashir, salito al potere nel 1989. Le Fsr provenivano dalla temuta milizia Janjaweed, accusata di genocidio in Darfur, e fungevano da contrappeso all'esercito regolare, della cui lealtà Bashir dubitava.

Tuttavia, sebbene le due forze si siano unite per spodestare Bashir nel 2019 dopo mesi di proteste popolari di massa, le relazioni tra loro sono rimaste tese. Ciascuna delle due parti lotta per il controllo del territorio della capitale in vista di eventuali negoziati, anche se i leader di entrambe le fazioni hanno mostrato poca disponibilità pubblica a tenere colloqui dopo più di due settimane di combattimenti. 550 persone sono morte e 4.926 sono state ferite finora nel conflitto. Circa 100mila persone sono fuggite dal Sudan con poco cibo e acqua verso i Paesi vicini, secondo le Nazioni Unite.