Cosa sta succedendo in Sudan: il piano d'emergenza per il rientro degli italiani

Ormai da oltre una settimana in Sudan infuriano gli scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Rsf). Una battaglia senza esclusione di colpi che nei primi giorni di conflitto ha già provocato oltre 600 morti e 3.500 feriti, mentre in quasi tutto il Paese internet ha smesso di funzionare. Gli Stati Uniti hanno già completato l'evacuazione dei loro diplomatici, con l'Italia che ha già preparato un piano d'emergenza per il rientro dei circa 140 italiani che si trovano in Sudan.

La capitale Khartoum, tra esplosioni e colpi d'arma da fuoco, rimane il teatro principale degli scontri, che nella giornata di ieri si sono estesi anche alle zone di Hillat Hamad, Khojaly, Arkaweet, Ombada e Karari. Le parti avevano concordato un "cessate il fuoco" che però non sarebbe stato rispettato, come raccontato alla Bbc dall'ex ministra degli Esteri del Sudan, Mariam al-Mahdi, che si trova a Khartoum: "Siamo rimasti senza elettricità nelle ultime 24 ore. Siamo senza acqua da sei giorni. Ci sono decine di cadaveri in strada".

"I dati di rete in tempo reale mostrano un collasso quasi totale della connettività Internet in Sudan con la connettività nazionale ora al 2% dei livelli ordinari". Lo riferisce NetBlochs, Osservatorio di monitoraggio della sicurezza informatica e della governance digitale.

Sudan, il piano di evacuazione per gli italiani

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta seguendo l'evoluzione del conflitto in Sudan e ha tenuto una riunione con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, il generale Francesco Paolo Figliuolo, responsabile del Comando operativo di vertice interforze, i responsabili dell'Unità di crisi della Farnesina e dei Servizi di Sicurezza. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui durante la riunione è stata esaminata la situazione sul terreno, in contatto diretto con le unità presenti in Sudan, e predisposto un piano di emergenza per la tutela dei nostri connazionali. Intanto "sono stati messi in sicurezza 19 italiani che si trovavano in crociera nelle acque di Port Sudan. Li abbiamo assistiti fin dall'inizio degli scontri, ora sono sbarcati ad Hurghada. Grazie al lavoro delle nostre ambasciate a Khartoum e al Cairo e dell'Unità di crisi della Farnesina", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Il governo sta seguendo minuto per minuto quello che sta accadendo - ha detto Tajani intervenendo a una manifestazione -. Da Pisa ho parlato con i militari che sono a Gibuti, li ho ringraziati ed incoraggiati, esprimendo loro il sostegno e l’apprezzamento del governo. Dobbiamo fare di tutto per tutelare la sicurezza dei nostri connazionali. L’ambasciata è pienamente operativa. Tutti gli italiani sono in contatto con la nostra ambasciata che è in grado di fornire anche viveri e acqua ed ha autonomia energetica ancora per parecchi giorni". "Ci auguriamo che possa esserci una tregua che stiamo incoraggiando e un cessate il fuoco che permetta di rendere più facile qualsiasi azione", ha aggiunto il ministro.

Evacuazioni "facilitate"

Il generale Abdel Fattah al-Burhan, alla guida delle Forze armate sudanesi, "ha acconsentito" a "facilitare" l'evacuazione dal Sudan di cittadini stranieri e diplomatici. Secondo quanto reso noto via Twitter, Al-Burhan "ha ricevuto telefonate dai leader di diversi Paesi con la richiesta di facilitare e garantire l'evacuazione" dal Sudan "dei loro cittadini e delle missioni diplomatiche" e "ha accettato di fornire l'assistenza necessaria a garantire" i trasferimenti. Stando alla dichiarazione, "si prevede che le operazioni di trasferimento di tutte le missioni i cui Paesi lo richiedano inizino nelle prossime ore" e "Usa, Regno Unito, Francia e Cina trasferiranno i loro diplomatici e cittadini con aerei da trasporto militari, appartenenti alle loro forze armate, da Khartoum e questo dovrebbe iniziare immediatamente". I sauditi sono stati invece trasferiti via terra a Port Sudan e poi da lì hanno lasciato il Paese in aereo, affermano sempre su Twitter.

In un'intervista alla Tass l'ambasciatore russo a Khartoum, Andrey Chernovol, ha detto che nessuna delle missioni diplomatiche in Sudan è riuscita a far uscire il proprio personale dal Paese. "Altri Paesi lo annunciano. Tuttavia, per quanto ne so, nessuna missione è riuscita a evacuare il proprio personale da Khartoum e, in generale, dal Sudan. Alcune si sono spinte fino a Port Sudan, ma noi non abbiamo ancora questa opportunità", ha dichiarato Chernovol.

Al-Burhan: "Io via da qui solo in una bara"

"Le Forze di supporto rapido (Rsf) sono dispiegate nei quartieri e usano i civili come scudi umani" è l'accusa lanciata dal generale Abdel Fattah al-Burhan in dichiarazioni ad al-Arabiya mentre crescono i timori per la situazione in Sudan e mentre si lavora per portare fuori dal Paese i cittadini stranieri. Secondo il generale, gli aeroporti del Sudan sono "sotto il controllo dell'esercito, eccetto quelli della capitale Khartoum e Nyala" e per al-Burhan serve "un dialogo interno per risolvere la crisi". Il generale ha accusato le Forze di supporto rapido di "attaccare missioni diplomatiche" e "trasformare gli ospedali in siti militari". "Hanno attaccato negozi, banche e istituzioni governative", ha incalzato. I combattimenti "all'interno delle città prolungano gli scontri - ha detto - Gli uomini armati devono lasciare le zone abitate per porre fine a questa guerra".

E alla domanda se sappia dove si trovi il capo delle Forze di supporto rapido, Mohamed Hamdan Dagalo, ha risposto che "neanche le sue forze sanno dove sia", convinto che "nessuno possa prevedere quando finiranno" gli scontri. "Da qui mi porteranno via solo in una bara" ha detto il generale Abdel Fattah al-Burhan. "Nessuno può prevedere quando finirà questo conflitto - ha insistito - Il primo passo fondamentale è che i paramilitari si ritirino dalle zone abitate".