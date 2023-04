Caos in Sudan, internet ko in tutto il Paese: "Italiani contattati uno a uno"

Il Sudan entra nella seconda settimana di scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Rsf), mentre l'intero Paese piomba nel caos. C'è un collasso quasi totale della rete internet, confermato da NetBlochs, Osservatorio di monitoraggio della sicurezza informatica e della governance digitale: "I dati di rete in tempo reale mostrano un collasso quasi totale della connettività Internet in Sudan con la connettività nazionale ora al 2% dei livelli ordinari". Tutti i Paesi stranieri stanno provvedendo a evacuare i rispettivi connazionali, non senza problemi. Un cittadino francese è rimasto ferito in un attacco contro il convoglio diplomatico nel quale si trovava durante l'evacuazione dal Sudan, come denunciato da un portavoce delle Forze armate sudanesi: "I paramilitari Rsf hanno attaccato il convoglio dell'ambasciata francese con colpi d'arma da fuoco, costringendolo a rientrare a Khartoum". Ferito anche

Tajani: "I nostri connazionali stanno bene"

Nel frattempo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato ampie rassicurazioni sul rientro in patria degli italiani attualmente in Sudan: "I nostri connazionali sono stati tutti contattati, anche durante la nottata, dall’unità di crisi del ministero, sono stati chiamati uno per uno, stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata. Di più non posso dire per ragioni di sicurezza - ha sottolineato Tajani - e perché si tratta di un’operazione militare e non voglio metterla a repentaglio".

"Abbiamo passato tutta la notte in contatto costante con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ci ho parlato poco fa. Viene aggiornato da noi in maniera costante”, ha detto il vicepremier, spiegando che sull’emergenza in Sudan "la nostra unità di crisi lavora anche in contatto con l’unità di crisi dell'Unione Europea. Ho parlato anche con Josep Borrell, alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, che ha chiesto sostegno all’Italia per mettere in sicurezza anche altri cittadini europei e l’Italia farà la sua parte".

"Il ministero degli Esteri - ha aggiunto Tajani - che ha la responsabilità di guidare tutte le operazioni con il ministero della Difesa e la presidenza del Consiglio sono al lavoro incessantemente”. Quanto all’ambasciata italiana in Sudan “è operativa, lavora e sta diventando il punto di raccolta dei nostri connazionali - ha spiegato il ministro - Siamo mobilitati per mettere in sicurezza tutti i nostri concittadini che sono a Khartoum. Le nostre forze armate, l’aeronautica, i reparti interforze sono pienamente operativi, toccherà a loro garantire la massima sicurezza e tutelare i nostri concittadini. Sui tempi per il rientro degli italiani, “mi auguro che si possa fare tutto in tempi brevi - ha detto Tajani - stiamo lavorando con le autorità locali per avere tutte le autorizzazioni necessarie".

Evacuazione anche per Francia e Usa

La Francia ha avviato una "operazione di evacuazione rapida" dei connazionali e del personale diplomatico in Sudan, ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, aggiungendo che sono coinvolti nell'operazione anche cittadini europei e di "Paesi partner alleati". Il Belgio collabora con Francia e Olanda per portare fuori dal Sudan i propri connazionali e altre persone che ne hanno bisogno, ha reso noto la ministra Hadja Lahbib precisando che sono in corso operazioni multiple per evacuare gli europei "il più velocemente possibile".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato l'evacuazione del personale diplomatico americano in Sudan a causa dei combattimenti che si stanno svolgendo nella capitale, Khartoum. "Sono orgoglioso dello straordinario impegno del personale della nostra Ambasciata, che ha svolto i propri compiti con coraggio e professionalità e ha incarnato l'amicizia e il legame dell'America con il popolo del Sudan", ha detto Biden in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. Le operazioni dell'ambasciata sono state quindi sospese provvisoriamente. "Sospendere le operazioni di una delle nostre sedi diplomatiche è sempre una decisione difficile, ma la sicurezza del nostro personale è la mia prima responsabilità", ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken, denunciando i "gravi e crescenti rischi della sicurezza" posti dal conflitto fra le milizie dell'Rsf e le forze regolari.

Meno di cento persone, fra cui vi sarebbero stati anche alcuni diplomatici di altri Paesi, sono state portate via da Khartoum all'alba di questa mattina, a bordo di tre elicotteri Chinook atterrati nei pressi dell'ambasciata. Più di 100 militari Navy Seals e delle forze speciali dell'esercito sono partiti da Gibuti all'Etiopia e poi per il Sudan, dove sono rimasti sul terreno per meno di un'ora, ha spiegato il generale Douglas Sims in una call con i giornalisti una volta terminata la missione. Ma Biden ha ringraziato, oltre a Gibuti e l'Etiopia anche l'Arabia Saudita, Paesi "di importanza critica per il successo della nostra operazione". Perché ieri 150 persone sono state evacuate via mare al porto saudita di Gedda.