Si incatena ai binari per suicidarsi: salvato in extremis

Si è incatenato a un binario della stazione ferroviaria di Cancello Scalo (Caserta) per suicidarsi, ma è stato salvato dalla polizia, intervenuta quasi in extremis mentre sopraggiungeva un treno. L'uomo è stato poi denunciato per interruzione di pubblico servizio. A salvargli la vita è stata anche la sorella, che si è presentata all'ufficio della polizia ferroviaria alla stazione di Cancello informando gli agenti delle intenzioni estreme del fratello.

I poliziotti sono corsi verso i binari e hanno trovato l'uomo a terra legato con catena e lucchetto alla strada ferrata proprio mentre un treno merci stava sopraggiungendo. Gli agenti della Polfer hanno tagliato così la catena mettendo l'uomo in salvo. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente bloccata e poi riattivata. L'uomo è stato assistito dai medici del 118, denunciato per interruzione di pubblico servizio e poi affidato ai familiari.

Continua a leggere su Today.it...