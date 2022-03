La famiglia che si suicida dal balcone e le teorie complottiste Covid

Svizzera sotto choc per la tragedia che ha travolto un'intera famiglia di cinque persone, che si è suicidata lanciandosi dal balcone di casa. Si sono gettati nel vuoto, uno dopo l'altro, dal settimo piano di un ediificio a Montreux. Quattro sono morti: il padre di 40 anni, la madre di 41 e la sua sorella gemella, la figlia di 8 anni della coppia. In fin di vita il figlio 15enne. L'allarme è stato lanciato da un testimone che si trovava ai piedi dell'edificio al momento del dramma. A cinque giorni dai fatti emerge una realtà che lascia senza parole: secondo le indagini della polizia la famiglia viveva isolata dal resto del mondo ossessionata da tesi cospirazioniste Covid.

A fare luce sui fatti è stata la polizia locale, in un comunicato riportato dai media svizzeri. Secondo le prime indagini, la tragedia avviene quando due gendarmi bussano alla porta di casa: devono notificare un atto al padre, relativo all'istruzione a domicilio di uno dei due figli. Gli agenti non riescono a entrare nell'appartamento. "I gendarmi hanno bussato alla porta e hanno sentito una voce che chiedeva chi c'era. Dopo essersi annunciati, non hanno più sentito alcun rumore nell'appartamento", spiegano dalla polizia. Quasi negli stessi minuti un testimone chiama i soccorsi,

L'inchiesta "suppone che tutte le vittime si siano lanciate una dopo l'altra dal balcone. Le cinque persone sono cadute da oltre venti metri d'altezza, una dopo l'altra, poco prima delle 7, in un intervallo di cinque minuti. Prima o durante i fatti nessun testimone ha sentito il minimo rumore o grido provenire dall'appartamento o dal balcone". Per la polizia la famiglia, di nazionalità francese, "viveva al di fuori dalla società e ha probabilmente creduto che le autorità si volessero immischiare nel loro modo di vita". Durante la pandemia si erano isolati. Il nucleo "si era avvicinato alle teorie cospirazioniste e complottiste e aveva accumulato una scorta impressionante di cibo che occupava la maggior parte delle stanze dell'appartamento", sottolinea il portavoce della polizia. La madre e la bimba di otto anni non erano nemmeno state registrate all'ufficio controllo abitanti. E ancora: "La famiglia viveva completamente isolata dalla società, in un'autosufficienza virtuale. Solo la sorella gemella della donna lavorava fuori casa".