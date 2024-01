Perde i risparmi del padre con le scommesse online, 16enne si suicida

Un ragazzo di 16 anni si è tolto la vita dopo avere perduto circa 2mila euro con le scommesse online. I soldi provenivano dai risparmi del padre. Lo riportano i media locali russi.

Il dramma è avvenuto in una cittadina a nord di Mosca. Sarebbe stato il padre del giovane a trovare il corpo del figlio ormai senza vita sotto un portico della casa di famiglia. Il 16enne non ha lasciato un biglietto di addio, ma le ragioni del gesto sono emerse in seguito a un'indagine della polizia.

Per provvedere al funerale, infatti, il padre ha aperto la busta dove accumulava i suoi risparmi, ma l'ha trovata vuota. L'uomo ha denunciato il possibile furto alla polizia: la somma ammontava a circa 230mila rubli, più o meno 2mila euro. È stato così che gli agenti hanno scoperto che il 16enna aveva usato quei soldi per scommettere online, senza però ottenere alcuna vincita. Da qui l'ipotesi che il suicidio sia legato al turbamento per aver perso i risparmi di famiglia.