Suleman Dawood, morto a 19 anni nel sommergibile: "Era terrorizzato, ci è andato per compiacere il padre"

Tra le 5 vittime del sommergibile imploso nelle profondità dell'oceano nel tentativo di raggiungere il relitto del Titanic ci sono l'uomo d'affari britannico Shahzada Dawood, appartenente a una delle famiglie più ricche del Pakistan, e il figlio Suleman, uno studente di 19 anni. Shahzada era vicepresidente del conglomerato pakistano Engro Corporation, che è una grande azienda di fertilizzanti. La famiglia stava trascorrendo una vacanza in Canada, quando padre e figlio hanno preso il largo per il loro ultimo viaggio.

Suleman era un brillante studente all'Università di Strathclyde, a Glasgow, dove aveva appena completato il suo primo anno alla Business School dell'ateneo. Dopo la conferma della morte sua e di suo padre, la zia di Suleman ha rivelato alla NBC News che il diciannovenne aveva detto di sentirsi "terrorizzato" per il viaggio, ma voleva compiacere suo padre.

Un comunicato della famiglia lo descrive come un "grande fan della letteratura di fantascienza e dell'apprendimento di cose nuove", interessato ai cubi di Rubik e al gioco della pallavolo. Si era recentemente diplomato alla ACS International School Cobham nel Surrey. Ha trovato la morte al largo delle coste dell'isola canadese di Terranova, in un disastro che ha tenuto il mondo col fiato sospeso per giorni, nella speranza vana che le riserve di ossigeno a bordo del batiscafo bastassero per un miracoloso salvataggio.

Tutti morti sul colpo

Erano già tutti morti quando la notizia che c'era un sommergibile disperso nelle profondità dell'oceano ha iniziato a fare il giro del mondo a inizio settimana. Un'implosione istantanea per una catastrofica perdita di pressione non lontano dai resti del Titanic ha ucciso chi era a bordo. Sul fondo del mare, a 500 metri circa dal transatlantico, sono stati trovati i detriti. Nessuna traccia dei corpi, non verranno mai trovati. Sono deceduti sul colpo ancor prima di avvicinarsi al Titanic: non c’è stato alcun incidente o impatto con il relitto. La Marina degli Stati Uniti ha rilevato "un'anomalia acustica coerente con un'implosione" poco dopo che il Titan ha perso il contatto con la superficie, ha detto un funzionario a CBS News. Si raccoglieranno tutti i detriti possibili per ricostruire un quadro completo della sequenza di eventi. La chiave dell'indagine saranno i frammenti della fibra di carbonio con cui è stata realizzata parte della nave: l'ipotesi più probabile è che ci sia stato un cedimento strutturale che ha portato a una rottura nello scafo, forse anche a causa della mancanza di test adeguati.

