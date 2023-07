Cosa ci fanno i leader africani a casa di Putin: grano, Wagner e sussidi

La partita tra Russia e Ucraina si gioca su uno scacchiere sempre più ampio. Dopo la decisione di Mosca di interrompere l'accordo sul Mar Nero, che garantiva a Kiev di esportare derrate alimentari via mare senza rischi (almeno sulla carta), Vladimir Putin ospita per due giorni a San Pietroburgo un importante summit con alcuni dei principali leader dell'Africa. Tra questi alcuni dei Paesi che più potrebbero soffrire dell'interruzione delle esportazioni ucraine di alimenti via nave. Una situazione che ha scatenato il panico e ha rinnovato le accuse di "terrorismo alimentare" nei confronti del Cremlino. Dopo il bastone però, Mosca propone ora la carota. Putin è alla ricerca di ulteriori alleati e sa che il continente "nero", con la sua popolazione giovane da 1,3 miliardi di persone può rappresentare una sponda importante e forse finora sottovalutata. Lo zar mette sul piatto dei governi africani una serie di aiuti, inclusi accordi di cooperazione universitaria, la gestione dell'organizzazione di mercenari della Wagner, ma soprattutto la promessa di sostituire il grano ucraino con quello russo.

Scambio nucleare

Da quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina, il blocco dei 54 Paesi africani rappresentati alle Nazioni Unite è stato molto diviso rispetto alle votazioni e alle risoluzione proposte dall'Assemblea generale e finalizzate a "punire" la Russia per le sue azioni in Ucraina. Adesso Mosca cerca di "scippare" il loro favore, aumentando i suoi sostenitori. All'Etiopia ad esempio ha riservato un incontro separato, nel quale Putin ha offerto al primo ministro etiope Abiy Ahmed di triplicare il numero di studenti etiopi ospitati, coprendo anche i costi per la loro istruzione. Ancora più delicato è stato l'incontro col presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi, dato che l'Egitto è uno dei tre Paesi che importa maggiormente grano, mais e altri alimenti dall'Ucraina.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass, l'Egitto è interessato a rafforzare la cooperazione bilaterale con la Russia. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi, all'inizio dell'incontro bilaterale con Vladimir Putin a San Pietroburgo, ha dichiarato: "Siamo ovviamente interessati a rafforzare la cooperazione bilaterale con la Russia in vari settori". A proposito dei rapporti tra Russia ed Egitto, al-Sisi ha espresso la volonta' di "portarli agli orizzonti che meritano". Centrale nei rapporti è il progetto in atto per la costruzione della prima centrale nucleare nel Paese africano con la collaborazione dell'azienda russa Rosatom. "Il progetto di costruzione della centrale nucleare di El Dabaa e la creazione della zona industriale russa è fondamentale per la nostra cooperazione", ha rimarcato il presidente egiziano.

Grano gratis

Dopo aver abbandonato l'accordo sul grano e aver sprigionato una raffica di attacchi missilistici contro i porti e le strutture agricole ucraine, la Russia ha più volte rassicurato i Paesi africani a basso reddito che per loro non ci sarebbero state conseguenze sul piano della sicurezza alimentare. Ha quindi promesso loro grano russo gratuito. "Voglio assicurare che il nostro Paese è in grado di sostituire il grano ucraino sia su base commerciale che gratuita", aveva dichiarato Putin in un comunicato pre-vertice, sostenendo che Mosca ha spedito quasi 10 milioni di tonnellate di grano in Africa nella prima metà dell'anno. Nel corso del summit Putin ha specificato quali saranno i sei Paesi che beneficeranno delle esportazioni gratuite. "Nei prossimi mesi saremo in grado di fornire gratuitamente tra le 25mila e le 50mila tonnellate di grano a Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana ed Eritrea", ha dichiarato Putin nel suo discorso di apertura, trasmesso dalla televisione russa.

Wagner operativa in Africa

Nell'agenda dei colloqui c'è anche il destino della compagnia militare russa Wagner guidata da Yevgeny Prigozhin. Dopo la sua ribellione lampo nei confronti del Cremlino avvenuta il mese scorso, per diversi Paesi urge capire il suo destino. Paesi come il Sudan e il Mali hanno stipulato contratti con il gruppo mercenario in cambio dello sfruttamento delle risorse naturali. Finora sia i funzionari russi che Prigozhin hanno assicurato che la compagnia continuerà a lavorare in Africa. Nel corso del summit Putin ha dichiarato inoltre che l'interscambio commerciale tra la Russia e i Paesi africani ha raggiunto i 18 miliardi di dollari nel 2022. Secondo il Washington Post, al precedente summit del 2019, Putin aveva auspicato di far salire l'interscambio commerciale tra Mosca e i Paesi africani da 16,8 a circa 40 miliardi di dollari in cinque anni. Una promessa che non sarebbe stata mantenuta. Nel frattempo il presidente dell'Unione africana, Azali Assoumani, secondo quanto riporta la Tass ha detto: "L' Africa è pronta a collaborare con la Federazione russa in tutte le direzioni. Mosca è un partner speciale per il contenente".

Pressioni occidentali

Rispetto al 2019, quando ci fu la prima edizione del summit, il numero di capi di Stato presenti si è ridotto da 43 a 21. Secondo il Cremlino la motivazione è da ricondurre alle "pressioni occidentali" per scoraggiare le nazioni africane a parteciparvi. Prima del vertice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva deplorato "l'inconfessata e sfacciata interferenza di Stati Uniti, Francia e altri Stati attraverso le loro missioni diplomatiche nei Paesi africani, e i tentativi di esercitare pressioni sulla leadership di questi Paesi per impedire la loro partecipazione attiva al forum". L'Unione europea ha respinto tutte le accuse, asserendo che la decisione di partecipare o meno al summit Russia-Africa "spetta esclusivamente alle autorità di ciascun Paese africano" e l'Ue "rispetta le scelte sovrane dei partner africani", ha sottolineato Nabila Massrali, la portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri parlando con la stampa a Bruxelles.

"Notiamo che, secondo il principale consigliere per la politica estera di Vladimir Putin, solo 21 capi di Stato e di governo saranno presenti al summit, in calo rispetto ai 43 del primo summit Russia-Africa, nel 2019", ha voluto comunque precisare Massrali. La portavoce ha poi ricordato che l'Ue "è il maggior partner dell'Africa a livello commerciale, di investimenti e nella sicurezza, oltre ad essere il principale donatore", sostenendo l'impossibilità per la Russia di fornire ai Paesi africani un'assistenza "sostanziale e significativa" nella cooperazione. "I dati sono chiari: ci sono pochissimi investimenti dietro gli annunci di investimenti fatti dalla Russia",ha concluso Massrali.