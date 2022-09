Suor Maria De Coppi è stata uccisa in un attentato

Una suora missionaria italiana, suor Maria De Coppi, comboniana, di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, è stata uccisa in un attentato in Mozambico. Era partita per la lontana terra di Missione nel 1963. L'uccisione di suor Maria è stata confermata dalla sua Congregazione, dalla sede di Verona. La religiosa aveva 83 anni.

La missione della diocesi di Concordia e Pordenone a Chipene - nel sud del Mozambico, non lontano dal confine con il Sudafrica - è stata attaccata da uomini armati. "I ribelli" si legge sulla pagina Facebook del Centro Missionario della diocesi "hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana, è stata uccisa durante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala."

"Ho raggiunto la mia destinazione - raccontava nell'ultima intervista, raccolta dall'Ufficio Missionario della diocesi di Vittorio Veneto - dopo 31 giorni di nave. E dopo aver imparato il portoghese, com'era d'obbligo". Aveva la cittadinanza mozambicana. "Ho vissuto in questo Paese momenti belli e difficili: prima quelli della colonizzazione, poi della guerra, quindi della pace e, purtroppo del terrorismo".

Nella memoria di suor Maria è rimasta soprattutto una tragica imboscata in cui sono morte 17 persone. "Stavamo viaggiando in un convoglio. I guerriglieri ci hanno sparato. Io sono uscita dall'auto e mi sono gettata a terra, sotto le pallottole. Ho pregato: "Signore salvami". E' arrivato un soldato, non sapevo se dell'esercito regolare o della guerriglia. Mi ha chiesto se ero ferita. Non lo so, gli risposi. Mi ha trascinato dietro una pianta e mi ha rassicurata, che era un regolare. Mi ha caricata sulle spalle e mi ha poi protetto, sistemandomi in un ruscello che non aveva acqua. Poi, quando è finita la sparatoria, mi ha ricaricata sulle spalle e mi ha portato fino all'auto".