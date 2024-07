Superjet russo di Gazprom si schianta al suolo: ci sono dei morti

Un Superjet Sukhoi di proprietà del colosso energetico russo Gazprom è precipitato oggi, venerdì 12 luglio, schiantandosi al suolo a sud est di Mosca. Secondo l'agenzia di stato russa Tass l'aereo aveva a bordo solo l'equipaggio: "L'aereo si è schiantato in una foresta ed è esploso dopo aver colpito il suolo. Secondo i dati preliminari, l'equipaggio è morto", ha detto la fonte dell'agenzia. L'incidente è avvenuto nella zona di Kolomna.

Il capo del distretto cittadino, Alexander Grechishchev, ha riferito sul canale Telegram di essersi recato sul luogo dell'incidente vicino al villaggio di Apraksino. Secondo lui a bordo c'erano due piloti e un navigatore. Il luogo dell'incidente è stato transennato e i servizi di emergenza sono al lavoro.

Il Superjet Sukhoi 100 è un modello di aereo di linea per brevi percorrenze che potrebbe rientrare nella linea produttiva realizzata con componenti "non occidentali" e pubblicizzata dalla propaganda russa. Il portale globale di monitoraggio dei voli, Flightradar24, sui propri canali social ha confermato l'appartenenza del velivolo a Gazprom, aggiungendo che si trovava in fase di test dopo le modifiche "a una nuova variante Superjet".

Notizia in aggiornamento