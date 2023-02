Scarseggiano le verdure nei supermercati britannici, ma la Brexit non c'entra

Nei supermercati del Regno Unito le verdure, e in particolare i pomodori, sono diventati merce rara. La situazione è così pesante che alcune catene hanno addirittura deciso di razionare i prodotti. Ad esempio per far fronte all'emergenza Asda ha chiesto a ogni cliente di non acquistare più di tre confezioni di pomodori, peperoni, cetrioli, lattuga, insalata, broccoli, cavolfiori e lamponi. Morrisons ha imposto un limite di due cnfexioni per cliente per i prodotti come lattuga, pomodori e peperoni.

Le immagini degli scaffali vuoti hanno riportato alla mente i primi mesi della Brexit, quando l'addio all'Unione europea creò non pochi problemi di approvvigionamento alla catena di approvvigionamento, ma questa volta a quanto pare il divorzio da Bruxelles non c'entra, o comunque non è il principale motivo della nuova crisi. James Bailey, direttore esecutivo del supermercato Waitrose, ha affermato che la colpa è principalmente del clima estremo. "Ha nevicato e grandinato in Spagna, ha grandinato in Nord Africa la scorsa settimana: questo sta distruggendo gran parte dei raccolti", ha dichiarato alla radio Lbc.

Il forte maltempo che ha colpito l'Africa settentrionale e l'Europa meridionale ha danneggiato i raccolti da cui normalmente si rifornisce il Regno Unito durante l'inverno. Anche le rotte di trasporto sono state interrotte e gli alti prezzi del gas hanno portato a coltivare meno in serre riscaldate sia in Gran Bretagna che nei Paesi Bassi, diminuendo così la produzione. Alcune aziende a causa della crisi energetica starebbero proprio chiudendo. Minette Batters, presidente della National Farmers' Union, ha spiegato che agricoltori britannici devono utilizzare serre riscaldate per coltivare insalata e la produzione è ai minimi da 40 anni. "Stanno chiudendo molte delle loro aziende", e "stiamo quindi assistendo a un'enorme contrazione e ai livelli di produzione più bassi dal 1985, quando sono iniziate le registrazioni dei dati".

In precedenza, i coltivatori di insalate operavano tutto l'anno, anche se a livelli più bassi in inverno, ma ora la produzione è diventata troppo cara con i prezzi del gas alle stelle. Batters ha chiesto per questo al governo di sostenere i loro costi energetici attraverso il regime di esenzione per le industrie ad alto consumo energetico, da cui i coltivatori sono esclusi. La presidente ha aggiunto che i tagli ai sussidi agricoli post-Brexit, uniti ai forti aumenti dei prezzi delle materie prime, della manodopera e dell'energia, stanno portando a cali di produzione in altri settori dell'agricoltura, tra cui le uova. Nel 2022 si produrranno quasi 1 miliardo di uova in meno rispetto al 2019.

Andrew Opie, direttore del settore alimentare e della sostenibilità del British Retail Consortium, che rappresenta i supermercati del Regno Unito, ha spiegato che "anche se si prevede che l'interruzione durerà qualche settimana, i supermercati sono capaci di gestire i problemi della catena di approvvigionamento e stanno lavorando con gli agricoltori per garantire ai clienti l'accesso a un'ampia gamma di prodotti freschi".