Arrestati per "sushi-terrorismo", la sfida social di chi contamina la pietanza giapponese

Lotta al "sushi-terrorismo". È l'impegno della polizia giapponese che sta cercando di limitare un fenomeno social dell'eco mediatica internazionale e dalle ripercussioni economiche e sociali interne. Le forze dell'ordine giapponese hanno arrestato tre persone accusate aver toccato il sushi che passava sui rulli rotanti (kaitenzushi) con le dita appena leccate. Ma non solo. I tre avrebbero anche bevuto direttamente dal contenitore della salsa di soia e commesso altre azioni contrarie all’igiene. Il tutto è stato ripreso dagli smartphone e i video caricati sui social sono diventati virali su TikTok e Twitter. Virali al punto da spingere all'emulazione del gesto. La viralità dei video ha incastrato i tre "sushi-terroristi", di età compresa tra i 21 e i 15 anni, che sono stati arrestati nella città giapponese di Nogaya. I tre giovani devono rispondere del reato di “ostruzione agli affari”, che può portare fino a tre anni di prigione.

Uno dei video diffusi online mostra uno degli arrestati che afferra un pezzo di sushi da un piatto mentre scorre sul rullo, si infila l’intero boccone in bocca e poi beve salsa di soia direttamente dal contenitore che viene successivamente riposto sul tavolo. Altri video simili, invece, mostrano clienti che toccano pezzi di sushi in movimento con un dito appena leccato. In altri filmati si vedono persone che spruzzano del disinfettante per le mani sul cibo o che depositano oggetti sopra al pesce.

Il caso ha costretto alcune catene di kaitenzushi a ripensare le loro attività. Diverse catene di ristoranti di pesce fresco hanno dovuto metter mano nelle loro casse per finanziare l'acquisto di telecamere di sicurezza in grado di rilevare comportamenti sospetti, come quello di rimettere il piattino sul rullo. La catena Kura Sushi ha sviluppato anche un sistema di allerta, in cui alcuni dei suoi nastri trasportatori saranno ora dotati di sensori e telecamere.

Ma c'è chi ha preso una decisione più drastica. È il caso della catena Choshimaru, gestore di 63 ristoranti a Tokyo. L'azienda ha deciso di fermare, a partire dal prossimo mese, il kaitenzushi dopo che un video postato documenta un commensale che mette un mozzicone di sigaretta in un contenitore di zenzero sottaceto. A pagare il prezzo dello scherzo condiviso sui social saranno proprio le catene di kaitenzushi e i loro ignari clienti, che siedono ai loro tavoli in attesa del sushi.