Suv in fuga dalla polizia travolge un'auto: morte cinque amiche, si preparavano per un matrimonio

Avevano appena terminato lo shopping dell'ultimo minuto in vista del matrimonio a cui avrebbero dovuto partecipare il giorno seguente, un evento a cui purtroppo, non sono mai arrivate. Cinque giovani ragazze, tutte di età compresa tra i 17 e i 20 anni, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto venerdì scorso in Minnesota, negli Stati Uniti. Le cinque vittime si trovavano in auto quando sono state travolte da un suv che sfrecciava a tutta velocità perché in fuga dalla polizia. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alle cinque amiche. La 17enne Sabiriin Ali, Salma Abdikadir, Sagal Hersi e Siham Adam, tutte e tre di 19 anni, e Sahra Gesaade di 20, sono morte sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ragazze stavano tornando a casa dopo un pomeriggio di acquisti nel centro commerciale di Minneapolis, quando la grossa auto le ha centrate in pieno. Alla guida del suv c'era Derrick John Thompson, un 27enne già noto alle autorità e con precedenti penali, che stava scappando dalla polizia. L'uomo ha poi cercato di scappare dal luogo dell'incidente per nascondersi in un ristorante: alcuni testimoni lo hanno notato e hanno segnalato la sua presenza alla polizia. Come confermato dalDipartimento di Pubblica Sicurezza del Minnesota, gli agenti hanno iniziato l'inseguimento dopo aver visto sfrecciare il suv di Thompson oltre i 150 km/h, in una zona in cui il limite consentito è di 90 km/h. Proprio durante la folle corsa, il 27enne è uscito dall'autostrada e ad un incrocio ha colpito in pieno l'auto su cui viaggiavano le cinque amiche. Il 27enne è stato arrestato e al momento si torva in ospedale per le ferite riportate nell'incidente.