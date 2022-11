Schianto tremendo

/ Stati Uniti d'America

Suv sfonda la vetrina dell'Apple store: un morto e 16 feriti

Il terribile incidente in Massachusetts, negli Stati Uniti: l'auto si è schiantata a forte velocità contro il negozio, travolgendo le persone al suo interno. Le indagini sono in corso, mentre l'uomo alla guida è stato preso in custodia dalla polizia