La svastica sul cruciverba del New York Times

Bufera sul New York Times. Il notissimo quotidiano statunitense è finito nel mirino della critica, stavolta non per una notizia errata o qualcosa di simile, ma per il suo celebre cruciverba. Quello pubblicato sull'edizione di domenica 18 dicembre sembra infatti ricordare una svastica, facendo storcere il naso a lettori ed utenti, soprattutto perché la forma simile al simbolo associato soprattutto al nazismo (ma non solo) è arrivato proprio nel giorno che precede la festa ebraica di Hanukkah.

Tra i commenti sui social quello di Donald Trump Jr, che lo ha definito "disgustoso". Anche sul sito del quotidiano sono comparse numerose critiche. "A chi importa se è stato 'non intenzionale'? Non è a questo che servono gli editori?", scrive uno dei tanti utenti che chiedono al giornale di intervenire. Nel suo commento pubblico, il creatore del cruciverba si diceva "entusiasta" per la pubblicazione del suo primo puzzle domenicale sul NY Times, spiegando di avergli dato "una divertente forma a vortice".