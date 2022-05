La Svezia ha chiesto ufficialmente di entrare nella Nato: cosa cambia ora

La premier svedese Magdalena Andersson ha annunciato che la Svezia si unirà alla Finlandia nel chiedere l'adesione alla Nato. La presentazione formale della domanda di adesione avverrà entro la fine della settimana (forse già domani), in coordinamento con il governo finlandese.

"Informeremo la Nato che vogliamo diventare un membro dell'alleanza" ha detto Andersson al termine del dibattito al Riksdag, il parlamento unicamerale svedese che ha mostrato un ampio sostegno all'adesione all'Alleanza: degli otto partiti svedesi, solo due piccoli partiti di sinistra si sono opposti.

Domenica, i socialdemocratici svedesi hanno rotto con la loro tradizionale posizione di non allineamento del Paese, aprendo la strada a una chiara maggioranza per l'adesione alla Nato. L'opinione pubblica in Svezia e Finlandia era fermamente contraria all'adesione prima dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio, ma da quel momento il sostegno all'ingresso nell'Alleanza è cresciuto rapidamente.

Dopo il voto il governo svedese ha ufficialmente informato il re Carlo Gustavo e la principessa ereditaria Victoria sul processo di adesione alla Nato che prenderà formalmente il via domani. Mercoledì il ministro della Difesa svedese, Peter Hultqvis, sarà negli Stati Uniti per incontrare il capo del Pentagono, Lloyd Austin. L'ambasciatore svedese presso la Nato - ha aggiunto il primo ministro - invierà "presto" la candidatura di Stoccolma. "Ci aspettiamo che l'adesione non richieda più di un anno", ha aggiunto Anderson facendo riferimento al processo che prevede la ratifica da parte dei 30 membri dell'Alleanza Atlantica.

Svezia e Finlandia nella Nato

Finlandia e Svezia hanno ricevuto significative offerte di garanzia in vista dei prossimi passi per l'adesione all'alleanza atlantica mentre sarà da superare il paventato veto opposto dalla Turchia. Il governo di Ankara ha infatti accusato Finlandia e Svezia del rifiuto ad estradare 21 persone accusate di far parte di gruppi terroristici in Turchia. Da quanto si legge in una nota del ministero della giustiza turco negli ultimi cinque anni Helsinki avrebbe respinto la richiesta di estradizione ricevuta da Ankara per sei "terroristi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk)" e sei "terroristi del Gruppo terroristico gulenista (Feto)" vicino a Fetullah Gulen, il religioso e politico che attualmente vive negli Usa, oppositore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e per molti l'architetto del tentato colpo di Stato del 2016. Stoccolma, dal canto suo, ha respinto la richiesta di estradizione per "21 terroristi, di cui dieci legati a Feto e 11 al Pkk". Inoltre, secondo il ministero, mentre nove richieste di estradizione sono in fase di analisi da parte delle autorità scandinave, altre cinque domande, avanzate nel 2017, "devono ancora ricevere risposta". Il 15 maggio, Mevlut Cavusolgu, il ministro degli Esteri di Ankara, ha spiegato ai colleghi della Nato - durante la riunione ministeriale informale dell'alleanza a Berlino - che la Turchia si oppone all'entrata di Svezia e Finlandia in quanto "Paesi che ospitano e finanziano i terroristi".

Se l'ufficialità della richiesta di accesso alla Nato da parte della Svezia è arrivata solo oggi, la premier finlandese, Sanna Marin, era tornata a giustificare la rottura della neutralità da parte del suo paese per "Una minaccia nucleare molto seria". "Quando guardiamo alla Russia - ha spiegato - vediamo un tipo di Paese molto diverso da quello che abbiamo visto solo fino a pochi mesi fa. Tutto è cambiato quando Mosca ha attaccato l'Ucraina e personalmente penso che non possiamo più fidarci che ci sarà un futuro pacifico accanto alla Russia", ha ribadito Marin.

La Finlandia sceglie quindi di tirare dritto per la sua strada nonostante la decisione sia "sgradita" per usare un eufemismo al leader russo Putin. Sabato14 maggo, il presidente finlandese Sauli Niinisto ha telefonato personalmente al suo omologo per comunicargli l'intenzione di fare domanda per l'adesione alla Nato. (Anche la Svezia farà richiesta, ndr). "La reazione che abbiamo visto è stata più moderata del previsto - ha poi detto - Ma ciò che è certo è che le relazioni con la Russia cambieranno".

Se le richieste di Svezia e Finlandia vengono giustificate per "garantire la sicurezza" nell'interim Stoccolma e Helsinki si troveranno "in una posizione vulnerabile". Tuttavia i due governi scandinavi non ritengono che esista al momento alcuna minaccia militare da parte della Russia.

Dal canto suo il portavoce del Cremlino, Dmitriy Peskov, ha spiegato ai giornalisti perché la posizione moderata della Russia nei confronti dell'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO sia diversa dalla sua reazione all'aspirazione dell'Ucraina ad entrare a farne parte. Lo status di non allineamento dell'Ucraina è infatti una delle principali richieste di Mosca nei colloqui di pace con Kiev. "Non abbiamo dispute territoriali né con la Finlandia né con la Svezia - ha detto Peskov - mentre l'Ucraina potrebbe potenzialmente diventare un membro della NATO e quindi la Russia avrebbe una disputa territoriale con uno Stato che partecipa all'Alleanza. Questo comporta rischi enormi, enormi per l'intero continente" conclude Peskov.