Svezia e Finlandia presenteranno insieme la domanda per aderire alla Nato

Muoversi insieme per rispondere con forza alle minacce russe. Svezia e Finlandia sono pronte a chiedere insieme l'adesione alla Nato nella settimana fra il 16 e il 22 maggio. Come scrive il quotidiano svedese Expressen la richiesta congiunta verrà inviata in occasione della visita del presidente della Repubblica Finlandese, Sauli Niinisto, nella capitale svedese dal 17 al 18 maggio. La posizione di Stoccolma e Helsinki, già membri dell'Ue, è cambiata dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Lo scorso 23 aprile, il Parlamento finlandese ha votato a favore dell'adesione del paese alla Nato. Il ministro degli Esteri Pekka Haavisto aveva ribadito nei giorni scorsi quanto fosse importante che la Finlandia e la Svezia decidessero sull'adesione alla Nato più o meno in contemporanea, in riferimento a possibili reazioni della Russia.

Nell'ottica di contrastare la minaccia russa, che potrebbe estendersi quindi anche ai Paesi scandinavi, la Finlandia e la Svezia cercano di accorciare i tempi del loro ingresso nell'Alleanza atlantica. La Finlandia infatti condivide un lungo confine con la Russia, tanto da destare preoccupazione nel Paese scandinavo a seguito di quanto accaduto in Ucraina. Il timore è stato espresso anche nella conferenza stampa dello scorso 13 aprile della premier finlandese Sanna Marin e della sua controparte svedese Magdalena Andersson a Stoccolma.

"La Russia è il nostro vicino. Abbiamo un lungo confine con loro e vediamo come si comportano in Ucraina adesso. È una guerra in Europa che non volevamo accadesse, ma ora purtroppo è così. Pertanto, dobbiamo ovviamente porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitarlo", aveva detto Marin.

Immediata la risposta di Mosca. Se la Finlandia e la Svezia entreranno nella Nato la Russia prenderà delle misure nel Baltico. "Non si potrà più parlare di status denuclearizzato per il Baltico, l'equilibrio dovrà essere restaurato", ha dichiarato l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vice presidente del consiglio di Sicurezza della Russia, aggiungendo che "finora la Russia non ha preso queste misure e non era intenzionata a farlo".

Dalla fine della Guerra fredda Finlandia e Svezia sono rimaste non allineate, sono partner strette dell'Alleanza Atlantica ma non essendone membri non godono dell'articolo 5, secondo cui un attacco a un paese membro va considerato come un attacco a tutta la Nato.