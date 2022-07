Conduttrice sviene in diretta: interrotto il dibattito tra candidati

Momenti di apprensione. Il secondo dibattito televisivo tra i candidati alla leadership dei Tory nel Regno Unito, Liz Truss e Rishi Sunak, è stato drammaticamente interrotto dopo che la conduttrice Kate McCann è svenuta, interrompendo un aspro scontro sui finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale e sui tagli alle tasse. L'evento, ospitato da TalkTV, ha visto i candidati alla leadership dei Tory interrogati da un membro del pubblico malato di cancro, che ha detto di non aver ricevuto il sostegno adeguato dal servizio sanitario e ha chiesto: "Perché il servizio sanitario nazionale non funziona?".

La coppia ha parlato di alcuni piani futuri, tra cui il taglio del numero di gestori del SSN e il lancio di nuove tecnologie. Truss ha affermato che troppe infrastrutture del servizio sanitario si stanno sgretolando, dicendo che un ospedale nel suo collegio elettorale di Norfolk è "trattenuto da palafitte". Ma il dibattito programmato di un'ora è stato interrotto a poco meno di metà del suo svolgimento, dopo che McCann è svenuta, mentre non era inquadrata dalle telecamere, in un momento in cui a parlare era Truss.

Gli spettatori hanno sentito un forte schianto, con Truss che è apparsa scioccata e si teneva il viso tra le mani. La ministra degli Esteri ha cominciato a camminare verso il punto in cui si trovava McCann prima che il feed video fosse interrotto e il dibattito non è più ripreso. L'emittente ha fatto sapere in seguito che McCann "è svenuta in onda e, sebbene stia bene, il consiglio dei medici è stato di non continuare con il dibattito".