La Svizzera blocca l'invio di 100 carri armati 'italiani' all'Ucraina

La Svizzera ha bloccato l'esportazione in Ucraina di quasi 100 carri armati di produzione italiana che si trovano sul nostro territorio ma che sono di proprietà di un'azienda della Confederazione. Si tratta di 96 carri armati Leopard 1 A5 dismessi e mai utilizzati. Berna ha posto il veto citando le leggi sulla neutralità della nazione, una decisione che arriva proprio mentre la controffensiva di Kiev entra nella fase decisiva. Come racconta il Financial Times i carri armati non sono mai stati in servizio in Svizzera, non sono mai stati destinati all'esercito elvetico. Tutti e 96 i mezzi sono conservati in Italia, essendo stati acquistati nel 2016 dal produttore di armi svizzero Ruag che li aveva comprati dall'esercito italiano in una transazione privata.

"Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la vendita dei 96 carri armati non è possibile ai sensi della legge nella sua forma attuale. In particolare, tale vendita sarebbe contraria alla legge sul materiale bellico e comporterebbe un allontanamento dalla politica di neutralità della Svizzera", ha dichiarato il Consiglio federale, il braccio esecutivo del governo svizzero composto da sette persone. La mossa è in linea con le precedenti decisioni del governo svizzero, ma rappresenta comunque il veto più importante, in termini di perdita di potenziale militare per l'Ucraina, che Berna ha esercitato.

Già lo scorso ottobre la Svizzera aveva rifiutato di permettere alla Germania di donare all'Ucraina antiquati proiettili antiaerei di fabbricazione svizzera conservati nelle scorte tedesche, adducendo una clausola che richiede l'autorizzazione di Berna per il loro successivo utilizzo. I 96 carri armati in questione non sono mai stati sul suolo svizzero e sono stati acquistati sette anni fa dalla Ruag e l'azienda intendeva comunque venderli a Paesi terzi, dopo averli rimessi a nuovo. All'inizio di quest'anno l'impresa aveva chiesto una licenza per la loro esportazione alla tedesca Rheinmetall, con l'intesa che l'azienda li avrebbe poi ristrutturati e venduti, con il sostegno del governo tedesco, all'Ucraina di Volodymyr Zelensky.

