La Svizzera dice sì alle nozze gay

Un risultato netto, una vittoria schiacciante. Secondo le proiezioni diffusa dalla Srr, il "Matrimonio per tutti", che legalizza le nozze gay in Svizzera, è passato ad ampia maggioranza, con il 62,9% dei voti. Una tendenza confermata dai risultati definitivi già arrivati dal canton Glarona, 61%, e da quello di Nidvald, anche 61%.I conservatori e i gruppi vicini alla chiesa si sono opposti all'idea, sostenendo che la decisione metterà a repentaglio la famiglia tradizionale. La Svizzera ha già autorizzato nel 2007 la registrazione delle unioni di coppie gay, ma questo non implica gli stessi diritti delle nozze. Con l'approvazione dei matrimoni, per le coppie gay sarà possibile adottare bambini e per le coppie lesbiche sposate di concepire con lo sperma di donatori.

Un anno fa dai seggi elettorali svizzeri era già arrivato un segnale importante: un altro referendum aveva infatti reso reato l’omofobia. Un notevole passo avanti – secondo gli analisti – per un Paese in cui, nonostante la depenalizzazione dell’omosessualità nel 1942, la Polizia ha continuato a tenere “registri gay“, come eventuale prova d’immoralità in caso di crimini. Negli ultimi 20 anni, la maggior parte dei Paesi europei hanno autorizzato le nozze gay. Con il voto di oggi la Svizzera aggiorna la norma sulle unioni civili del 2007 e si allinea a Francia, Germania, Austria, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito.

Il referendum prevedeva anche la possibilità di adozioni congiunte, non solo del figlio del proprio partner. Le coppie di donne hanno inoltre accesso alla donazione di spermatozoi, anche se i figli avranno sempre diritto a conoscere la vera identità del padre biologico. Rimangono infatti vietati l‘anonimato per il seme, ma anche la donazione di ovuli e il cosiddetto utero in affitto. Le unioni civili già registrate si potranno trasformare poi in matrimoni.

L'Italia riserva a gay e lesbiche solo le unioni civili, un istituto con meno diritti del matrimonio.