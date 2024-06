In Svizzera il summit per la pace in Ucraina, ma senza Cina e Russia

Prende il via oggi in Svizzera il primo vertice sulla pace in Ucraina. I leader di oltre 80 Paesi si riuniranno intorno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, entrando nel lussuoso complesso alberghiero di Burgenstock sul lago di Lucerna, ha ricordato come i prossimi due giorni saranno decisivi "per chiunque sia interessato a una pace giusta" in Ucraina. Una volta che sarà approntato un piano per la pace con il contributo della comunità internazionale, l'Ucraina cercherà di presentarlo alla Russia in un "secondo summit, a livello di leader", ha affermato Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino, allontanando così l'ipotesi di un compromesso sull'indipendenza, sulla sovranità e sull'integrità territoriale.

Il "piano" di pace russo dettato da Vladimir Putin

Tra i circa 100 delegati presenti, mancano quelli russi. Nessuno invito è stato recapitato a Mosca proprio per volontà del leader ucraino. Ed è evidente che finché i funzionari di Mosca non siederanno non siederanno allo stesso tavolo di quelli di Kiev, la pace sarà ancora un miraggio. Nonostante l'assenza, il leader del Cremlino si è insinuato alla vigilia della conferenza in Svizzera comunque nel dialogo, proponendo un "piano di pace" che prevede che Kiev si ritiri dalla totalità delle quattro regioni che Mosca ha unilateralmente annesso nel settembre 2022, ma controlla soltanto in parte, e che l'Occidente revochi le sanzioni.

Putin ha dettato le sue condizioni per un cessate il fuoco e negoziati in Ucraina, senza offrire concessioni. "La Russia è pronta a un cessate il fuoco e all'avvio di negoziati se le truppe ucraine si ritireranno completamente dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson e Kiev si impegnerà a non aderire alla Nato". Putin quindi pretende che Kiev si ritiri dalla totalità delle quattro regioni che Mosca ha unilateralmente annesso nel settembre 2022, ma controlla soltanto in parte, e che l'Occidente revochi le sanzioni. Nel suo intervento alla vigilia del summit svizzero, il capo del Cremlino ha ribadito la sua richiesta di "smilitarizzazione" e "denazificazione" di Kiev, rimasta invariata dal 22 febbraio 2022, giorno dell'inizio del conflitto russo.

La formula dei dieci punti dell'Ucraina

"Si tratta di un ultimatum, non di una vera proposta di dialogo", è la bocciatura che non cela l'indignazione dei funzionari ucraini per le richieste di Putin, bollate come inaccettabili. Zelensky ha un solo obiettivo da raggiungere durante il summit svizzero: far convergere il sostegno ottenuto dalla comunità internazionale durante il G7 di Puglia sul piano di pace in 10 punti presentato dal presidente ucraino alla fine del 2022: l'applicazione della Carta dell'Onu e il ritorno alla integrità territoriale ucraina. Inoltre, Kiev chiede il "ritiro di tutte le formazioni armate russe dal territorio ucraino, incluse le forze mercenarie" e "il ripristino dei confini del 1991" con la Crimea.

Zelensky arriva in Svizzera con in tasca un prestito di 50 miliardi di dollari approvato dal G7 in Puglia. I fondi saranno garantiti dagli interessi maturati sui beni russi congelati dall'inizio dell'invasione. Per Putin si tratta di "un furto che non resterà impunito". Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha bollato le proposte di pace del presidente russo come "non sono serie". Per questo, ha dichiarato, i leader del G7 non ne hanno parlato.

La posizione della Cina

L'altro grande assente è la Cina, che è stata accusata di recente di aver fatto "pressioni agli stati in via di sviluppo per disertare il summit". Pechino ha spiegato qualche settimana fa le motivazioni sulla sua assenza: la conferenza svizzera non soddisfa le aspettative della Cina, che prevedono la partecipazione sia della Russia che dell’Ucraina.

Poche ore prima dell'apertura del summit in Svizzera, la Repubblica popolare, che non ha mai condannato esplicitamente la guerra russa in Ucraina, ha invitato Mosca e Kiev "a incontrarsi a metà strada" e "ad avviare tempestivamente i colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco e la fine della guerra", stando a quanto affermato dal vice rappresentante permanente della Cina presso l'Onu, Geng Shuang, alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocata su richiesta della Russia. Secondo il vice rappresentante di Pechino alle Nazioni Unite, Russia e Ucraina dovrebbero cominciare subito un negoziato. "Le armi possono porre fine a una guerra ma non possono portare a una pace durevole" ha detto il diplomatico. "La Cina invita le parti a dimostrare volontà politica, a riunirsi e ad avviare negoziati di pace il prima possibile per raggiungere un cessate il fuoco e fermare le azioni militari".

Gli assenti e presenti al vertice

Gli Stati Uniti ci saranno, ma non verranno rappresentati dal suo leader Joe Biden. A prendere il suo posto è la vice Kamala Harris, che ha annunciato un nuovo aiuto di oltre 1,5 milioni di dollari per l'Ucraina, principalmente per il settore energetico e per l'aiuto umanitario. Di questi, 500 milioni di dollari di nuovi fondi solo per l'assistenza energetica. un nuovo aiuto di oltre 1,5 milioni di dollari per l'Ucraina, principalmente per il settore energetico e per l'aiuto umanitario. Harris, che ha partecipato a un incontro di pace di due giorni a Burgenstock, in Svizzera, ha dichiarato che l'aiuto comprende 500 milioni di dollari di nuovi fondi per l'assistenza energetica.

I padroni di casa svizzeri volevano riunire quanti più paesi possibile, in particolare quelli del sud del mondo. Ancora giovedì, la presidente della Confederazione Viola Amherd ha tentato di convincere, invano, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva a presentarsi. Il Brasile alla fine sarà un osservatore e, tra gli altri partner Brics anche l'India ha deciso di inviare un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri. L'Arabia Saudita sarà rappresentata dal capo della diplomazia saudita. Il Sudafrica preferisce inviare un inviato e la Cina ha avvertito che non parteciperà finché la Russia non sarà presente alla tavola rotonda. La vicepresidente Kamala Harris rappresenterà gli Stati Uniti, che rimangono il maggiore fornitore di aiuti agli ucraini. Parteciperanno al viaggio anche gli altri leader del G7, i leader dell'Ue e i presidenti di Argentina, Colombia, Cile, Finlandia e Polonia.