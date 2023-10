In Svizzera trionfa la destra anti migranti e finisce l'onda ecologista

In Svizzera la destra populista ha vinto le elezioni legislative, che hanno segnato invece una batosta per gli ecologisti, che erano stati la rivelazione della scorsa tornata elettorale del 2019. I risultati definitivi l'Unione democratica di centro (Udc) come la grande vincitrice con il 28,55% di voti e nove seggi in più mentre i Verdi arretrano significativamente, scendendo al 9,38% di voti e perdendo il 3,82% e cinque seggi. In crescita anche il Partito socialista, che guadagna l'1,12% toccando il 17,96% e rimanendo il secondo partito nazionale. Il Centro riesce a scavalcare il Plr (Partito liberale radicale, di destra) con il 14,57% dei voti, con i liberali che si fermano al 14,38%. Anche l'altro partito ecologista, il Pvl, è in calo, anche se in maniera meno significativa: perde infatti lo 0,56% rispetto al 2019, andando al 7,24%.

L'Udc, primo partito dal 1999, ha guadagnato la prima posizione incentrando la sua azione politica nella lotta contro "l'immigrazione di massa", i "diktat di genere" e la "follia woke". "La situazione della sicurezza non è più quella di prima”, ha commentato all’Afp Thomas Aeschi, presidente del gruppo parlamentare dell’Udc, dopo la pubblicazione delle prime proiezioni, aggiungendo: "Molte persone in Svizzera temono che la situazione peggiorerà". Gli svizzeri, che votano in stragrande maggioranza per corrispondenza, sono stati chiamati a eleggere i loro 200 deputati al Consiglio nazionale con il sistema proporzionale. Anche i 46 senatori del Consiglio degli Stati (camera alta), eletti a maggioranza, dovranno essere rinnovati, ma nelle prossime settimane si svolgeranno i ballottaggi in diversi cantoni.

L'Udc ha sostenuto la difesa della "rigorosa neutralità" della Svizzera, criticando aspramente l'allineamento di Berna alle sanzioni adottate dall'Ue dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ma il partito ha concentrato la sua campagna soprattutto sul suo tema preferito, la lotta contro l'"immigrazione di massa", che accusa di essere all'origine della criminalità, dell'esplosione dei costi sociali o addirittura dell'aumento del consumo di elettricità. Con il risultato elettorale "abbiamo ricevuto un mandato molto chiaro da parte della popolazione svizzera, ovvero quello di mettere sul tavolo questioni che stanno a cuore a loro come l'immigrazione clandestina e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico", ha detto il presidente della Udc, Marco Chiesa, alla Rts.

Il discorso dell'Udc continua a piacere agli svizzeri, il cui Paese, uno dei più ricchi del mondo, non registra comunque arrivi massicci di migranti. L'Udc si era posta l'obiettivo di recuperare i circa 100mila elettori persi quattro anni fa, quando l'onda verde, spinta dalle manifestazioni giovanili, aveva dato impulso al blocco ambientalista. La scommessa sembra aver dato i suoi frutti, poiché il risultato è vicino al punteggio storico del 29,4% raggiunto nel 2015, nel pieno della crisi migratoria europea.

