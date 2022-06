Voli cancellati e scali paralizzati: perché lo spazio aereo svizzero è nel caos

Il trasporto aereo in Svizzera è in tilt. Gli aeroporti di Zurigo e Ginevra, i due principali scali del Paese, sono attualmente paralizzati a causa di un guasto informatico alla società di controllo del traffico Skyguide. Come confermato da una portavoce di Zurigo all'agenzia ATS, nessun volo può decollare o atterrare.

Lo scalo di Ginevra è aperto e i check-in sono in corso, tuttavia gli imbarchi sono stati interrotti. Su twitter l'Aeroporto di Ginevra - il cui sito è al momento inaccessibile per interventi di 'manutenzione'- scrive che si tratta di un problema di dimensioni importanti e che nello scalo decolli e atterraggi sono sospesi fino alle 11.

Anche il profilo Twitter dell'aeroporto di Zurigo sta fornendo aggiornamenti costanti sulla situazione: "Prevediamo che le operazioni di volo possano riprendere, a capacità ridotta, prima di mezzogiorno. Consigliamo ai passeggeri di fare riferimento alle informazioni sulla compagnia aerea prima di partire per l'aeroporto di Zurigo".

Al momento non è chiaro quanto durerà il problema e quando verrà risolto in maniera definitiva. I voli diretti verso la Svizzera saranno costretti a deviare verso altri scali in attesa che termini il disservizio. La portavoce di Skyguide non è stata in grado di riferire quanti voli sono stati interessati dal guasto.