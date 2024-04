Ubriaca sfonda con l'auto il muro di un club: strage al party dei bambini

Una 66enne ubriaca alla guida ha sfondato con la sua auto il muro di un club nautico dove si stava svolgendo una festa di compleanno: morti sul colpo un bambino di 5 anni e la sorella di 8. Nove feriti gravi, fra cui tre bambini. Come si vede dalle immagini delle videocamere di sicurezza l'auto è entrata a tutta velocità all'interno della struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È successo alle 15:00 di sabato 20 aprile allo Swan Boat Club di Newport, nella contea di Monroe in Michingan. Come spiegato dallo sceriffo Troy Goodnough la donna alla guida dell'auto era ubriaca ed è stata arrestata: è detenuta nella prigione della contea di Monroe in attesa della formalizzazione delle accuse. "Il veicolo ha colpito la parete nord della struttura, entrando nell'edificio", ha detto Goodnough.

In tutto ci sono state almeno 15 persone ferite, tra cui sei adulti e tre bambini. Almeno altri sei sono stati trasportati in ospedale con veicoli privati, quindi non si conosce ancora il numero totale dei feriti.

La scena è stata descritta dai primi soccorritori come estremamente brutale. Sul posto sono intervenuti almeno sette reparti di primo soccorso. Goodnough ha detto che ci sono prove che la donna potrebbe aver bevuto in un bar locale prima dell'incidente.