La libertà dopo 106 giorni di lockdown: "Ho aperto gli occhi e mi sono messo a piangere"

Gli abitanti di Sydney, in Australia, riassaporano la libertà dopo 106 giorni di lockdown e si preparano a dire addio alla strategia "zero-Covid". La più grande città australiana è stata autorizzata a rimuovere (parzialmente) le restrizioni dopo che lo stato del New South Wales ha vaccinato con doppia dose il 70 per cento degli over 16. A partire dalla mezzanotte i pub e i negozi che hanno aperto per l'occasione hanno registrato lunghe file di persone accorse. Molti altri si sono recati a casa di parenti e amici per riunirsi dopo quasi quattro mesi di limitazioni.

Le regole introdotte dalle autorità locali per limitare la diffusione del Covid-19 avevano infatti vietato le visite alle famiglie e i viaggi oltre i 5 chilometri dalla propria residenza. Nonostante la giornata piovosa si sono registrate lunghe code per recarsi dai barbieri, nei saloni di bellezza e nei caffè. Oltre a condividere i pasti nei bar e nei ristoranti riaperti, gli abitanti di Sydeny potranno ora recarsi in palestra, biblioteca e piscina. Le restrizioni sono state però rimosse solo per chi ha completato il ciclo vaccinale. S econdo i dati del NSW Health, più del 90% degli over 16 anni del New South Wales ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19.

"Quando ho aperto gli occhi oggi, stavo piangendo, lo giuro su Dio. Non aprivo il negozio da mesi. Ho dovuto pagare le bollette e tutto il resto, è stata dura", ha raccontato al 'Guardian' Moustafa Elrifai che nella vita fa il barbiere.

Anche l'Australia proverà a convivere con il virus