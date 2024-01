Allarme tacchini contaminati: "Rilevato il batterio che causa la listeriosi"

"Fate attenzione se avete acquistato un tacchino pronto da cuocere in un supermercato all'inizio di gennaio, potrebbe essere soggetto a un richiamo di massa": a lanciare l'allarme è "Rappel Conso", piattaforma del governo francese che segnala le problematiche riscontrate nei prodotti di consumo.

In centinaia di prodotti è stato rintracciato il batterio responsabile della listeriosi, infezione di origine alimentare potenzialmente grave, soprattutto per i soggetti fragili come le donne in gravidanza.

Sul sito web di Rappel Conso si legge che i prodotti in questione sono stati "venduti da numerosi distributori e acquistati tra il 27 dicembre 2023 e l’8 gennaio 2024". Nell'elenco dei produttori figurano marchi molto conosciuti come "Maître Coq" e "Le Gaulois pro".

Lunga anche la lista dei supermercati che hanno commercializzato i prodotti: Auchan, Intermarché, Cora, SuperU, solo per citarne alcuni, insieme a vari altri punti vendita indipendenti.

"Chiunque abbia mangiato uno dei prodotti citati e sviluppi febbre, sia da sola che accompagnata da mal di testa e dolori, è invitato a consultare il proprio medico e a informarlo del consumo", avverte la piattaforma governativa, che informa poi sulla possibilità di rimborso - garantito fino a fine gennaio - nel caso in cui il prodotto non sia già scaduto.

#RappelProduit

SALAMI DE DINDE - MEDINA



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : Suspicion de présence de Listeria monocytogeneshttps://t.co/GZDORFy1sV pic.twitter.com/S2jlQsupr9 — RappelConso (@RappelConso) July 19, 2023

Ai consumatori non resta che gettare i prodotti oppure tentare di riportarli al supermercato chedendo il rimborso; ma sui social sono in molti gli utenti a lamentarsi. Chi ha acquistato il tacchino "lo avrà già mangiato e digerito", commenta qualcuno.

Nell'elenco dei prodotti contaminati figurano anche alcuni tipi di insaccati a base di carne di tacchino.