Perché Taiwan è riuscita a rispondere così bene al terremoto

Il giorno dopo quello che è stato il peggior terremoto che abbia colpito Taiwan in un quarto di secolo, l'isola si solleva con una tenacia che è impensabile alle nostre latitudini. Il violento sisma di magnitudo 7.4, con epicentro nella città della costa orientale Hualien, ha fatto tremare intorno alle otto del mattino l'intera isola asiatica, provocando 10 morti e oltre mille ferite, mentre il bilancio dei dispersi è fermo attualmente a 38 persone. Dal forte terremoto del 3 aprile e per le successive 24 ore, la Central Weather Administration (Cwa) di Taiwan, a cui fanno capo le competenze in materia di terremoti, ha riferito che si sono verificate più di 300 scosse di assestamento dal sisma principale dando continuità a uno sciame che potrebbe durare alcuni giorni, con magnitudo comprese tra 6,5 ​​e 7.

Una lunga storia di catastrofi naturali

Attualmente, Taiwan è tra i migliori luoghi al mondo per adozione di un efficace protocollo per la gestione dei terremoti. Le esperienze e le catastrofi naturali che hanno colpito l'isola nel passato hanno spinto il governo ad adottare un preciso piano di emergenza, prendendo l'ispirazione dal vicino Giappone, che vanta una storia eccezionale nella gestione di questo tipo di fenomeno naturale.

Taiwan infatti non è estranea ai terremoti, essendo situata vicino all'intersezione di grandi placche tettoniche, il cosiddetto "Anello di Fuoco" del Pacifico, ovvero la linea di faglie sismiche che circondano l'oceano Pacifico dove si verificano la maggior parte dei terremoti del mondo. Per questo le scosse si concentrano spesso lungo la costa orientale dell'isola di Taiwan, zona prevalentemente rurale e scarsamente popolata.

La regione colpita dal sisma del 3 aprile è una grande attrazione turistica per le sue montagne, le località termali e le tranquille fattorie. Da qui l'appello del governo democratico arrivato subito dopo il sisma del 3 aprile. "Non andare in montagna se non strettamente necessario", ha avvertito in un messaggio la presidente Tsai Ing-wen, invitando la popolazione evitare i luoghi all'aperto a causa di frane e cadute di massi proprio quando inizia il Qingming, la festività di due giorni durante la quale le famiglie sono solite visitare le tombe dei loro cari.

Come Taiwan gestisce i terremoti?

L'ultima volta che Taiwan ha affrontato un sisma di questa portata è stato il 21 settembre 1999, quando più di 2mila persone morirono in un terremoto di magnitudo 7,3 che colpì il centro dell'isola e fece crollare più di 100mila edifici. La tragedia fu uno stimolo per il governo a rafforzare le leggi sulla gestione dei disastri e a rivedere i regolamenti edilizi. Dal 1999 a oggi, Taiwan ha avviato un piano nazionale di ammodernamento e rinnovo di ponti ed edifici esistenti, per resistere alle onde sismiche più forti, imponendo al tempo stesso il rigoroso rispetto delle norme edilizie antisismiche. Le costruzioni di vecchia data, soprattutto scuole e ospedali, sono state così rafforzate già dalle fondamenta, dove sono state inserite armature in acciaio nel cemento armato.

A ciò si aggiunge un sistema di prevenzione, comunicazione e collaborazione capillare tra governo centrale e locale e i cittadini. Lo scopo è sapere cosa fare e come comunicarlo sin dal primo momento. Nell'ultimo quarto di secolo, il governo di Taipei ha istituito un protocollo per la gestione dei terremoti che prevede squadre di ricerca e soccorso urbano, con un frequenti esercitazioni antisismiche nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Il tutto coadiuvato da un sistema di comunicazione tecnologica collaudata anche per gestire l'eventuale invasione dell'isola da parte della Cina. Il sistema di allerta terremoti, con il suo penetrante allarme sui telefoni cellulari, è lo stesso che il governo utilizzerebbe per avvisare i taiwanesi di un imminente raid aereo cinese.