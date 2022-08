A Taiwan la tensione torna altissima

A quasi due settimane dalla disputa sulla visita a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi, la visita di un'altra delegazione statunitense a Taipei ha innescato nuove tensioni con Pechino. Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha ricevuto al palazzo presidenziale cinque membri del Congresso guidati dal senatore democratico Ed Markey. La parte cinese ha parlato di un'altra "provocazione" e ha annunciato nuove manovre intorno a Taiwan aeree e marittime. L'esercito cinese continuerà a "prepararsi alla guerra".

"La visita a Taiwan della delegazione del Congresso Usa guidata dal senatore Ed Markey viola in modo flagrante il principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti sino-americani, nonché la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, inviando un segnale sbagliato alle forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan" afferma in una nota il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, per il quale Taiwan è "della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera". Wu Qian accusa gli Stati Uniti di essere disgregatori e distruttori di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan.