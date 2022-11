Il 28enne Kirshnik Khari Ball, conosciuto come il rapper Takeoff, è stato ucciso in una sparatoria avvenuta a Houston, in Texas (Stati Uniti). Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Takeoff è stato raggiunto alla testa da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nei pressi di una sala da bowling, intorno alle 2.30 di oggi, martedì 1° novembre. Il giovane stava giocando a dadi con Quavo, altro componente del gruppo hip hip Migos, quando gli animi hanno iniziato a scaldarsi.

A quanto pare, è nata una discussione e nella lite una persona ha estratto una pistola aprendo il fuoco: Takeoff è stato colpito alla testa, o in un'area vicina alla testa, ed è morto sul colpo. Altre due persone sono state colpite e trasportate in ospedale con auto private: le loro condizioni non sono note. Nessun danno, sembra, per Quavo.