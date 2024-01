Chi sono i "refusenik", i giovani che rifiutano di prestare servizio nell'esercito israeliano

Vengono definiti "refuseniks". Sono i giovani che si rifiutano di prestare servizio nelle Forze di Difesa Israeliane (Idf), ma le origini della parola risalgono all'era sovietica. Al tempo si riferiva agli ebrei a cui veniva negato il diritto di emigrare in Israele dal blocco sovietico. Sono ancora pochi quelli che manifestano questa volontà, ma coloro che hanno scelto questa strada sono convinti che la soluzione del conflitto in Medio Oriente non debba passare dalle armi, ma dalla politica. Le loro idee e scelte sono la nuova spina nel fianco del governo guidato da Benjamin Netanyahu, che inizia a soffrire delle critiche sia per la gestione della guerra con Hamas che per il mancato recupero di tutti gli ostaggi.

Il rifiuto sui social media

Nello Stato ebraico il servizio militare è obbligatorio sia per gli uomini che per le donne e viene reputato da molti uno dei pilastri dell'identità nazionale. I riservisti sono un elemento essenziale per l'esercito. Gli uomini sono tenuti ad arruolarsi per 32 mesi e le donne per 24, dopodiché possono essere mobilitati rispettivamente fino al compimento del 40° e del 38° anno d'età. Ciò nonostante ci sono giovani che parlano sempre più apertamente della loro scelta di rifiutare l'arruolamento, anche se il loro destino è la prigione militare. Dopo gli attacchi del 7 ottobre il primo ad esprimersi in tal senso è stato Tal Mitnick, un obiettore di coscienza diciottenne condannato il 2 gennaio a 30 giorni di carcere (rinnovabili) da un tribunale militare per aver espresso il suo rifiuto. Prima dell'incarcerazione, sui social media aveva pubblicato questa dichiarazione: "La violenza non può risolvere la situazione, né da parte di Hamas, né da parte di Israele. Non esiste una soluzione militare a un problema politico". Poi aveva aggiunto: "Pertanto, mi rifiuto di arruolarmi in un esercito che crede che il vero problema possa essere ignorato, sotto un governo che continua solo a portare avanti il ​​lutto e il dolore".

La scelta di Sofia

Il suo esempio è stato seguito dall'amica Sofia Orr. Anche lei diciottenne, ha deciso che il 25 febbraio, la data prevista per il suo arruolamento, si rifiuterà di prestare servizio nell'esercito. "Mi rifiuto di prendere parte alle violente politiche di oppressione e apartheid che Israele ha messo in atto nei confronti del popolo palestinese, e soprattutto ora con la guerra", ha dichiarato a France 24 la giovane israeliana. Sofia ha ammesso di essere stata ispirata da Tal Mitnick. Secondo la giovane, l'ambiente politico in Israele è diventato molto più duro da quando è iniziata la guerra, percependo un forte spostamento a destra. "L'intera sfera politica è diventata molto più violenta e aggressiva", ha sottolineato Orr.



L'esercito dei riservisti

Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, che hanno provocato la morte di oltre 1.100 israeliani, oltre 360mila riservisti sono stati mobilitati dall'esercito israeliano. Si tratta di circa il 4% dei 9,8 milioni di abitanti del Paese ed è considerata la più grande mobilitazione dalla guerra dello Yom Kippur del 1973. L'Idf accetta di rado il rifiuto di arruolarsi per motivi di pacifismo o di etica. Solo gli ultraortodossi e gli arabi israeliani sono automaticamente esentati dal servizio militare, mentre gli altri casi ammessi riguardano giovani israeliani affetti da problemi fisici o mentali, che vengono dichiarati "non idonei" solo dopo una visita medica. C'è chi utilizza sotterfugi per sfuggire all'esercito, come il figlio di Benjamin Netanyahu trasferitosi negli Stati Uniti e reputato da alcuni connazionali un "disertore" per non essere rientrato dopo l'attacco sferrato da Hamas. La strada intrapresa dalle due giovani israeliane è invece quella dell'attivismo. Un percorso che Orr ha dichiarato di aver intrapreso da quando aveva appena 15 anni. Secondo la giovane l'attacco del 7 ottobre "doveva essere previsto, perché quando sottoponi le persone a violenza estrema, la violenza estrema si ritorcerà contro di te. È inevitabile". La violenza intrapresa contro gli abitanti di Gaza da parte di Israele ha solo rafforzato la sua convinzione.

La violenza porta solo ad altra violenza

Nonostante i discorsi di pace siano stati messi a tacere dal governo, Sofia Orr ha deciso di recarsi in Cisgiordania per incontrare sia i coloni che i palestinesi, contro i quali sono aumentate le violenze dopo il 7 ottobre. La giovane ha invocato l'abbandono dei mezzi militari e il ricorso invece ai negoziati. "I tentativi di Israele di sradicare Hamas non fanno altro che rendere Hamas più forte, perché se non si offre alcuna alternativa ai palestinesi e loro pensano che la resistenza violenta sia l'unica via", ha affermato la giovane, che ritiene l'attacco di Hamas "non abbia fatto alcun progresso per la causa palestinese". Per la sua posizione la giovane è stata appellata col termine di "traditrice" e di "ebrea che odia se stessa", altri connazionali hanno addirittura minacciato di ucciderla o violentarla. La sua posizione pubblica ha avuto anche altri riflessi, come nella ricerca di lavoro e nella sfera sociale, ma Sofia non ha intenzione di fare passi indietro.

L'associazione Mesarvot

Tal Mitnick è un attivista dell'associazione Mesarvot (Coloro che rifiutano, in ebraico), che si occupa di informare e consigliare i giovani, senza necessariamente scoraggiarli dall'arruolarsi nell'esercito. Fornisce inoltre sostegno legale a ragazzi e ragazze condannate al carcere, come l'informatico Avital Rubin che ha trascorso in galera quattro mesi per aver rifiutato il servizio militare nel 2021. "Sono felice di non aver fatto il servizio militare e di aver rifiutato. Non perché sono un pacifista, ma perché sono sempre cresciuto guardando con disgusto l'occupazione e la Nakba ("Catastrofe" in arabo; il termine si riferisce all'esodo forzato dei palestinesi nel 1948). E quindi far parte dell'Idf significherebbe far parte di questa cosa", ha detto a France 24 Rubin, che si definisce "antisionista". Il giovane, allora 19enne, aveva partecipato anche alle manifestazioni del 2021 di ebrei e arabi a Sheikh Jarrah, un quartiere di Gerusalemme Est che negli ultimi 20 anni è stato al centro di una battaglia legale tra famiglie palestinesi e coloni israeliani.

Restare in Israele

Anche dopo il carcere e gli attentati del 7 ottobre, la sua risposta rispetto all'occupazione israeliana e alle scelte militari del governo è rimasta identica. "Israele ha questa spettacolare capacità di non imparare mai da nulla. È come se per 100 anni bombardiamo, uccidiamo e occupiamo, e poi avviene un massacro, e poi bombardiamo, occupiamo e uccidiamo. Poi avviene un massacro, ma ogni volta che succede qualcosa, la soluzione è bombardare Gaza. 'Questa volta funzionerà. Questa volta sarà diverso...'. Questo è quello che dice la gente", ha dichiarato Rubin. Nonostante l'isolamento sociale in cui si è ritrovato per le sue scelte, l'informatico non ha intenzione di lasciare Israele. Citando Oskar Schindler, l'industriale tedesco che salvò centinaia di ebrei dai campi di sterminio nazisti, Rubin ha detto a France 24 che spera di sacrificarsi in qualche modo per salvare gli altri. "Questa è la cosa più eroica che un uomo possa fare. [...]E non c'è altro posto al mondo in cui posso farlo davvero, oltre a Israele. Quindi lo farò. Il mio posto sarà sempre qui", ha detto.