Talco per bambini contaminato da amianto, Johnson&Johnson pagherà 8,9 miliardi

Il colosso farmaceutico Johnson&Johnson ha proposto di pagare 8,9 miliardi di dollari in risarcimenti per chiudere le decine di migliaia di cause legali intentate nel Nord America per i danni alla salute che sarebbero stati provocati dai suoi prodotti per l'igiene personale.

Il caso riguarda principalmente il talco per bambini "Baby Powder", che secondo diverse accuse causerebbe il cancro alle ovaie. Contro Johnson&Johnson sono state avviate oltre 40mila azioni legali. La multinazionale ha proposto di chiudere queste cause con un maxi risarcimento da dilazione nei prossimi 25 anni. Adesso la palla passa al tribunale e agli avvocati dell'accusa, che dovranno decidere se accettare o meno l'accordo.

La vicenda legale va avanti da diversi anni. Tutto è cominciato negli anni '90, quando cominciarono a circolare le voci che nel talco "Baby Powder", tra i prodotti più venduti dall'azienda Usa nel mondo, erano presenti tracce di amianto potenzialmente cancerogene. Johnson&Johnson ha a lungo negato la fondatezza di queste voci, ma nel 2018 una inchiesta della Reuters ha portato alla luce una serie di documenti interni dell'azienda che dimostrerebbero il contrario. Una serie di test di laboratorio condotti tra il 1971 e l'inizio del 2000, condotti dalla stessa multinazionale, avrebbero evidenziato la presenza di amianto nel talco. Ma queste informazioni non sarebbero mai state trasmesse alle autorità di controllo o rese pubbliche.

La multinazionale è già stata condannata in passato per il suo talco: nel 2016 ha dovuto risarcire con 72 milioni di dollari i figli di una donna morta per cancro a causa dell'esposizione a questo prodotto. Nello stesso anno, un altro risarcimento milionario, seguito due anni dopo da una nuova condanna. Adesso, il tentativo di chiudere le vertenze con una somma che, nel complesso, potrebbe essere decisamente inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare in seguito ai singoli verdetti. Ma che consentirebbe al colosso di salvarsi da un tracollo.